Sus Majestades de Oriente recogen en San Juan de Dios los deseos y las cartas de cientos de niños montillanos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Salón Municipal San Juan de Dios se convirtió ayer en lugar de peregrinación para cientos de niños y niñas de Montilla que, acompañados de sus familiares, no quisieron desaprovechar la oportunidad de poder entregar en mano sus cartas a Melchor, Gaspar o Baltasar y, de paso, compartir sus deseos más inmediatos.Desde primera hora de la tarde, el salón anexo al Ayuntamiento de Montilla se llenó de pequeños y mayores con el objetivo de participar en la tradicional recepción de los Reyes Magos, en la que los tres principales protagonistas –Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de su corte de pajes reales– no dieron abasto para recoger las cartas de los niños y niñas de la localidad.Los actos en torno a la festividad de los Reyes Magos continuarán esta tarde con la tradicional Cabalgata de la Ilusión que, como adelantó Montilla Digital , presenta novedades con respecto al recorrido habitual. Y es que el desfile, que se organiza en colaboración con las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de todos los centros escolares de Montilla, arrancará a las 18.00 de la tarde desde la Plaza Puerta de Montilla y no desde la Avenida de la Constitución, como venía siendo habitual.A su vez, la Cabalgata de la Ilusión realizará el siguiente recorrido: Avenida de Andalucía, Sabio Andaluz, Doctor Raúl Porras, Avenida María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y Plaza del Ayuntamiento donde Sus Majestades de Oriente, desde los balcones del Consistorio, darán lectura al tradicional mensaje al pueblo de Montilla, además de repartir más regalos."A continuación, y con la idea de repartir más ilusión y magia entre los niños y niñas de la localidad, los Reyes Magos continuarán a pie, paseando por la Plazuela de la Inmaculada y por la calle Corredera, hasta llegar al Teatro Garnelo, donde Sus Majestades de Oriente establecerán su base de operaciones para iniciar la lectura de todas las cartas de los niños y niñas antes de iniciar una larga noche de reparto de los mismos por todos los hogares", tal y como explicó el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.Durante el transcurso de la Cabalgata de Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar repartirán más de 3.000 kilos de caramelos y golosinas, 500 peluches y 1.200 balones. A su vez, para garantizar la seguridad durante todo el recorrido, la Policía Local ha restringido los estacionamientos, desde las 12.00 del mediodía, en la totalidad del recorrido.Por último, en la jornada de mañana se celebrará la tradicional visita de los Reyes Magos a los conventos de clausura y a las residencias de ancianos. Como viene siendo habitual, desde las 9.00 de la mañana, la comitiva real mantendrá encuentros con las hermanas del convento de Santa Ana, del convento de Santa Clara, así como con los residentes del Hospital San Juan de Dios, del Asilo de San Rafael y del Hospital Comarcal de Montilla.