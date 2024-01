Montilla pone el broche de oro a las fiestas navideñas con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla puso anoche el broche de oro a las fiestas navideñas con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que consiguió llenar de luz y alegría una de las jornadas que más ilusión despiertan entre mayores y pequeños. Tras la multitudinaria recepción que tuvo lugar el día anterior en el Salón Municipal San Juan de Dios, las once carrozas que formaban la comitiva real iniciaron su recorrido desde la Plaza Puerta de Montilla, acompañadas de miles de montillanos a lo largo de todo su recorrido.La carroza de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Tenerías del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José fue la encargada de abrir el cortejo hasta la puerta del Ayuntamiento donde, como avanzó Montilla Digital , concluyó el itinerario de las plataformas, toda vez que los Reyes Magos continuaron a pie su recorrido hasta la Plaza de la Rosa.De este modo, tras tomar la salida desde la Plaza Puerta de Montilla –y no desde la Avenida de la Constitución, como venía siendo habitual–, la Cabalgata de la Ilusión discurrió por la Avenida de Andalucía, Sabio Andaluz, Doctor Raúl Porras, Avenida María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar y Plaza del Ayuntamiento donde Sus Majestades de Oriente, desde los balcones del Consistorio, dieron lectura al tradicional mensaje al pueblo de Montilla, además de repartir más regalos.Personajes de Disney, elfos y pequeños caracterizados como Papá Noel dieron vida a un desfile que continuó con la carroza de la AMPA del Colegio San Luis y San Ildefonso, así como con la de la AMPA Casas Nuevas del CEIP Gran Capitán, que precedía a un Rey Melchor especialmente melómano este año.El primero de los Magos de Oriente despertaba los gritos de las miles de personas que se arremolinaron al paso de la Cabalgata, que pusieron ganas y empeño por hacerse con unos buenos puñados de los más de 3.000 kilos de caramelos y golosinas que se repartieron, además de medio millar de peluches y 1.200 balones de fútbol.La Cabalgata de la Ilusión continuaba con las carrozas de la AMPA Hermana Marcela del Colegio La Asunción y de la AMPA El Sabio Andaluz, del CEIP Beato Juan de Ávila, que escoltaba el paso del segundo de los Reyes Magos, Gaspar, que no paró de lanzar caramelos, pelotas de goma y peluches a ambos lados de la calle.Tras el paso del segundo de los Reyes Magos de Oriente, las AMPA Vicentale (CEIP Vicente Aleixandre), Miguel Rúa (Colegio Salesiano) y Fuente Álamo (CEIP San Francisco Solano) abrieron paso a la última de las carrozas, en la que saludaba, majestuoso, el Rey Baltasar, acompañado de varias decenas de pajes, algunos de ellos integrantes del Proyecto Ödos con el que la Fundación EMET Arco Iris favorece la acogida y la atención integral a mujeres inmigrantes y a menores.Ya en el Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar bajaron de sus carrozas y, junto a sus numerosos pajes y decenas de niños que participaban en la Cabalgata –en torno a 350, según fuentes municipales–, iniciaron el recorrido a pie por el centro de la ciudad hasta la Plaza de la Rosa, acompañados por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas y por el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.Durante la jornada de hoy se celebrará la tradicional visita de los Reyes Magos a los conventos de clausura y a las residencias de ancianos. Como viene siendo habitual, desde las 9.00 de la mañana, la comitiva real mantendrá encuentros con las hermanas del convento de Santa Ana, del convento de Santa Clara, así como con los residentes del Hospital San Juan de Dios, del Asilo de San Rafael y del Hospital Comarcal de Montilla.