La firma Gestión de Recursos a Empresas instala la primera comunidad energética fotovoltaica de Montilla

Impulsar fuentes de energía sostenibles para generar electricidad a un coste mucho más reducido. Ese es el objetivo que se ha marcado la firma montillana Gestión de Recursos a Empresas , que acaba de instalar la primera comunidad energética fotovoltaica de la localidad."Las comunidades energéticas fotovoltaicas están emergiendo como una solución innovadora y prometedora y, en nuestro caso, ofrecemos una solución útil y tremendamente sencilla a empresas o particulares que no dispongan de un tejado en el que instalar placas solares", explicó ael responsable de Gestión de Recursos a Empresas, Javier García Velasco.La firma montillana, especializada en ofrecer servicios de ahorro a empresas, organizaciones y usuarios a título particular, ha desarrollado un proyecto pionero en la provincia de Córdoba que aprovecha la energía solar a través de paneles fotovoltaicos que generan electricidad de una manera limpia y sin necesidad de tocar las cubiertas o los tejados de las personas interesadas.De este modo, Gestión de Recursos a Empresas ha instalado paneles solares en el tejado de Molduras Jiménez, una empresa ubicada en la Avenida de Italia de Montilla, muy cerca de la estación de ferrocarril. Y, a partir de ahora, la firma que dirige Javier García Velasco dividirá la energía que se genere en Box, esto es, paquetes de 0,5 Kilovatios pico (kWp)."Cualquier persona o empresa que se encuentre en un radio de dos kilómetros de Molduras Jiménez puede comprar o alquilar su Box para, de este modo, tener acceso a toda la energía que genera un panel de 500 vatios", explicó Javier García Velasco, quien hizo hincapié en que "una de las mayores ventajas que ofrecen las comunidades energéticas fotovoltaicas radica en su capacidad para generar autonomía energética"."Al aprovechar la energía del sol, reducimos la dependencia de fuentes de energía tradicionales, muchas de las cuales son no renovables y, por tanto, contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero", destacó el responsable de Gestión de Recursos a Empresas, quien hizo hincapié en que "al ser capaces de generar su propia electricidad, estas comunidades aumentan su resiliencia ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico externo".Las personas interesadas en integrarse en la Comunidad Energética Molduras Jiménez pueden comprar su Box, a través de un pago único o financiado, lo que le garantizará acceso a energía durante los próximos 25 años. "Los compradores podrán vender sus Box cuando lo deseen y, además, tendrán cobertura total durante el primer año de forma completamente gratuita", destacó García Velasco.No obstante, desde Gestión de Recursos a Empresas ofrecen la posibilidad de alquilar un Box, mediante una cuota mensual que da acceso a energía durante todo un año, prorrogable por más tiempo. "El usuario puede dar de baja su alquiler cuando lo desee y, además, la cobertura total está incluida en la mensualidad", precisó el gerente de la firma.Animados por el aluvión de solicitudes recibidas tras la instalación de esta primera comunidad energética fotovoltaica, los responsables de Gestión de Recursos a Empresas han decidido impulsar una segunda comunidad en Montilla, ya con toda su potencia vendida, junto a otros dos proyectos que generarán una potencia total de más de 500 kwp."El siguiente proyecto de comunidad se hará realidad en una nave de Ferco-Floor", desveló Javier García Velasco, quien explicó que si las personas o empresas interesadas no disponen de tejado propio o éste es de uralita, también pueden tener energía fotovoltáica propia."Además, si el usuario cambia de domicilio, se puede llevar su Box de 500 vatios consigo o venderlo cuando lo desee", añadió el responsable de Gestión de Recursos a Empresas, que gestiona los contratos con una comercializadora que disponga de "Monedero Virtual" o "Batería Virtual".Las comunidades fotovoltaicas no solo transforman la forma en que se obtiene energía, sino también cómo participa la ciudadanía en la producción y distribución de la misma. "Los vecinos se convierten en productores activos de energía, gracias a su participación en proyectos comunitarios como el que ofrecemos", resaltó el responsable de Gestión de Recursos a Empresas, que se mostró convencido de que "este cambio de paradigma empodera a las personas y fomenta un mayor compromiso con la sostenibilidad ambiental".Por si fuera poco, la implantación de comunidades energéticas fotovoltaicas también tiene un impacto ambiental positivo muy significativo. "Al generar electricidad a partir de fuentes renovables, se reduce la emisión de gases contaminantes y se mitiga el cambio climático", subrayó Javier García Velasco, quien recordó que "la energía solar no produce residuos tóxicos ni emite contaminantes atmosféricos durante su funcionamiento, contribuyendo así a la mejora de la calidad del aire y la salud de la comunidad en general".Las personas o empresas interesadas en unirse a la Comunidad Energética Molduras Jiménez pueden contactar con Gestión de Recursos a Empresas en los teléfonos 957 046 815 y 658 070 707 o a través del correo electrónico comercial@gestionderecursos.es "Las comunidades energéticas fotovoltaicas representan un paso audaz hacia un futuro más sostenible y resiliente", señaló Javier García Velasco, quien incidió en la idea de que "al empoderar a las comunidades locales, reducir el impacto ambiental y estimular la economía, estas iniciativas están marcando el camino hacia un cambio fundamental en nuestra relación con la energía".