El sindicato SATSE denuncia la "caótica integración" del Hospital de Montilla en el SAS

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado que numerosos profesionales del Hospital de Montilla que se encontraban con una estabilidad laboral "aceptable" desde el pasado 1 de enero están sufriendo las consecuencias de la "caótica integración" del centro sanitario en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).La situación, que según SATSE también afecta a profesionales de los hospitales de Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, está desencadenando ceses de interinidades con fecha 31 de diciembre de 2023, que se reemplazan por contratos de un mes en el mismo centro."En torno a 50 o 60 trabajadores han sido llamados entre el 15 y el 23 de enero pasados para comunicarles que les tenían que cesar en su contrato con fecha 31 de diciembre, cuando llevan veinte días de enero trabajado", denuncia el Sindicato de Enfermería.Para SATSE, "la Administración ha salvado esta grave situación ofreciendo un contrato de un mes, correspondiente a enero, sin que los profesionales afectados sepan qué ocurrirá ni qué contratos habrá a partir del 1 de febrero", una situación que el sindicato rechaza porque, según sostienen, "los puestos son necesarios para mantener la actividad asistencial a los pacientes".De igual modo, la organización sindical ha desvelado que los profesionales afectados "también van a verse perjudicados en sus retribuciones mensuales", ya que en el mes de enero "no van a percibir ni su salario ni sus complementos, al convertirse en personal eventual temporal"."Esta situación va a llevar al límite económico a muchas familias que verán cómo sus ingresos por su trabajo en el mes de enero serán de cero euros, situación que es difícil de entender, más si cabe, cuando hasta ahora venían percibiendo sus salarios con normalidad", relata el Sindicato de Enfermería."Desde SATSE no podemos tolerar esta situación estresante en la que los profesionales se encuentran inmersos", afirma el comunicado, que añade que el problema se ve agravado por el retraso en la contratación prevista del SAS, que está llevando a muchos profesionales a plantearse abandonar Andalucía y emprender rumbo a otras comunidades para obtener estabilidad laboral y un futuro más cierto.SATSE defiende la necesidad de que el SAS, a través de la Mesa de Integración, exponga la situación y ofrezca explicaciones y "motivos certeros" de estas situaciones que, a juicio del sindicato, "son contrarias a las instrucciones pactadas en las mesas de integración anteriores".Según SATSE, este pasado lunes se paralizó la contratación en los hospitales de Montilla y Puente Genil en todas las categorías "por problemas en la bolsa única a nivel central", lo que "está llevando a la desesperación tanto a los profesionales como a los mandos intermedios: los primeros por no conocer su futuro laboral próximo y, los segundos, por no poder planificar el trabajo para el día 1 de febrero, al no tener candidatos contratados"."Afirmamos que esta situación es totalmente injusta, ya que nos encontramos con candidatos que, con mayor puntuación, están obteniendo contratos de menor duración", denuncian desde SATSE, toda vez que aseguran que "estos acontecimientos están poniendo en total desprotección a estos candidatos"."Una vez más son los profesionales los que sufren la caótica e inaceptable situación surgida de la integración de estos hospitales en las Áreas Sur y Norte de Córdoba, porque la Administración no ha planificado con antelación esta situación teniendo conocimiento dos años antes de que llegaría en esta fecha, lo que nos estaría ahorrando numerosos problemas", concluye el comunicado de SATSE.