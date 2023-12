La criminalidad aumentó en Montilla casi un 25% en los nueve primeros meses del año

Sin vacantes para la provincia, con más de cien sin cubrir

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla registró en los primeros nueve meses del año un incremento de la criminalidad del 24,8 por ciento, según un informe del Ministerio del Interior que ha sido desvelado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el colectivo mayoritario en el seno del Instituto Armado y que representa a más de 30.000 agentes de todas las escalas.Según el balance publicado por el Gobierno de España, la criminalidad en la provincia de Córdoba ha incrementado, con respecto a 2022, en un 9,5 por ciento entre los meses de enero y septiembre, de modo que se sitúa como la cuarta provincia andaluza con mayor crecimiento, solo por detrás de Granada, Almería y Sevilla. A su vez, Córdoba sitúa su índice de criminalidad por encima de los aumentos experimentados a nivel autonómico (8,5%) y nacional (5%)."Una vez más, como viene ocurriendo año tras año, la situación es aún mucho peor en el ámbito competencial de la Guardia Civil, porque se supera con creces ese incremento provincial", denuncian desde AUGC, para añadir que "mientras que en la demarcación bajo competencia de la Policía Nacional –localidades de Córdoba, Lucena y Cabra– el índice delictivo está dentro de la media provincial, con un 9,7 por ciento, sin embargo, en las poblaciones asignadas a la Guardia Civil el aumento de las infracciones penales es del 14, por ciento, muy por encima de todos esos índices y prácticamente triplicando el incremento nacional".Como ya ocurrió el pasado año, el mayor crecimiento de la criminalidad se ha dado en Priego de Córdoba, con un 30 por ciento, seguido de Montilla (24,8%), Palma del Río (15,1%) y Puente Genil (2,3%). "El aumento de la criminalidad podría ser aún mayor si se incluyeran los datos de toda la provincia, pero solo se publica la estadística de las localidades con más de 20.000 habitantes, precisamente donde más agentes hay", recalcan desde la AUGC.Del mismo modo que ocurre en el resto del país, la cibercriminalidad se dispara respecto al año 2022 pero, en el ámbito provincial de la Guardia Civil, los ciberdelitos crecen más del doble que la media nacional, con un incremento del 45 por ciento, destacando especialmente el 118,6 por ciento de Palma del Río y el 94,3 por ciento de Priego de Córdoba, mientras que en Puente Genil se han reducido en un 5,5 por ciento este tipo de infracciones penales.En cuanto a la denominada “criminalidad convencional”, a nivel nacional aumenta un 1,9 por ciento y, en Andalucía, en un 3,4 por ciento, pero en la demarcación provincial de la Guardia Civil asciende hasta el 7,8 por ciento, siendo "especialmente preocupante", a juicio de la AUGC, "que se hayan triplicado las agresiones sexuales con penetración debido a los casos registrados en Montilla y Palma del Río".Para la AUGC, "no es casual que en la demarcación provincial de la Guardia Civil se hayan disparado, sobre todo, los índices de aquellas tipologías delictivas directamente relacionadas con la escasa presencia policial, como ha ocurrido con los robos con violencia e intimidación que se han incrementado en un 70 por ciento, llegando hasta el 150 por ciento en Priego de Córdoba; al 83,3 por ciento en Palma del Río y al 66,7 por ciento en Puente Genil. A su vez, los robos con fuerza en domicilios han crecido un 28,7 por ciento debido, sobre todo, al aumento del 81,8 por ciento en Priego y al 55,6 por ciento de Palma del Río.Además, en esa misma demarcación de Guardia Civil, los hurtos se han incrementado en un 12 por ciento, debido sobre todo al crecimiento del 51,1 por ciento en Montilla, mientras que el tráfico de drogas se ha triplicado en Montilla y se ha duplicado en Palma del Río, contrariamente a los descensos registrados en Priego y Puente Genil."Priego de Córdoba se encuentra entre los quince municipios de todo el país con un mayor aumento de la criminalidad, acumulándose a los incrementos que viene arrastrando de periodos anteriores", sostiene la AUGC, que recalca que se trata del Puesto Principal de la provincia de Córdoba que cuenta con un menor número de guardias civiles, muy por debajo de los otros cuatro: Palma del Río, Puente Genil, Montilla y Baena."Pese a ello, en la última convocatoria de octubre no se han publicado vacantes para esa unidad, ni tampoco para el resto de la provincia, a pesar de que actualmente hay más de cien vacantes sin cubrir", denuncia el colectivo profesional, que hace hincapié en que los datos publicados por Interior "confirman, una vez más, las reiteradas denuncias de AUGC", ya que "el endémico déficit de guardias civiles en la provincia de Córdoba afecta gravemente a la seguridad ciudadana"."La situación no deja de empeorar, con la mayoría de las dependencias cerradas y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas, al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente", finaliza el comunicado remitido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles.