Rafael Soto | Un sustituto para el PSOE

RAFAEL SOTO

Las consecuencias políticas y económicas de la amnistía, así como las formas que se han utilizado para su implantación, las anomalías vividas durante las Elecciones y la invasión institucional que ha ejercido el Partido Socialista en la última investidura suponen el fin de la democracia española tal y como la conocemos.De hecho, esta situación nos pone a la altura de países como Hungría, Venezuela o Turquía. Lugares donde se vota pero que están lejos de la democracia plena. Una democracia no es solo votar, también implica respetar unas reglas de juego y aceptar unos contrapesos. La amnistía ha volado los puentes sociales y concluye en la división oficial de la ciudadanía en categorías según el terruño en el que tengan el domicilio fiscal.Muchos izquierdistas moderados afrontamos una triste orfandad institucional. Nos apena tener que aliarnos con la derecha –a veces razonable, a veces cerril–, debido a la ausencia de un partido progresista sensato. Es fundamental comprender esto: no se puede combatir al sanchismo desde la Derecha y, si se hace, debe de ser algo temporal. España es socialdemócrata por naturaleza. El camino no puede ser la confrontación, sino la sustitución.España necesita un partido socialdemócrata moderado, alejado de los excesos de la sopa de letras podemita y de las indefiniciones de UPyD y Ciudadanos. Necesitamos un partido que sea capaz de seducir a los fanáticos de esta suerte de ‘Izquierda F.C.’ en que se ha convertido el ‘Gobierno del Cambio’, y que recupere los puentes con los que piensan de manera diferente.Por desgracia, no conozco alternativas capaces de sustituir al Partido Socialista. Se está gestando un movimiento interesante, el de los jacobinos ( consultar programa aquí ), pero están faltos de recursos y altavoces. El tiempo dirá quién ocupará este lugar, si es que eso ocurre.En cualquier caso, insisto: toda vía que no pase por sustituir al Partido Socialista implicará ruptura social y avivará a la más rancia de las derechas. De hecho, aunque siga siendo minoritaria, la extrema derecha jamás ha tenido tanto apoyo popular desde la Transición como en estos momentos. Y es solo el principio.