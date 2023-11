Rafael Llamas critica que el PP esté "disparando" las listas de espera en la sanidad pública de Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El alcalde de Montilla y secretario general del PSOE local, Rafael Llamas, ha alertado del “grave deterioro de la sanidad pública en Andalucía que el Partido Popular está provocando, desde que gobierna en la Junta, con una política que consiste en cargar a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma gasto médico y hospitalario que facturan empresas privadas del sector y, de esta manera, derivar a la sanidad privada recursos públicos que deberían ir a hospitales y centros de salud públicos”.En este sentido, Rafael Llamas, se ha hecho eco del informe publicado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cerrado a fecha de junio de este año, en el que se constata que el número de pacientes que superan en Andalucía el plazo legal para operarse en el SAS se ha triplicado en solo un año, con un incremento en las listas de espera quirúrgicas de más del 40 por ciento, unos datos que, trasladados a la provincia de Córdoba, reflejan que, entre junio de 2023 y junio de 2021, el aumento de pacientes que esperan ser intervenidos en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba sobrepasa el 90 por ciento.Por este motivo, el primer edil montillano ha reivindicado a la Junta de Andalucía “una mayor inversión real y efectiva en sanidad pública, sin letra pequeña, lo cual no se ve reflejado en los presupuestos de Andalucía para 2024”. Y, al mismo tiempo, ha pedido a la Xonsejería de Salud y Consumo del Gobierno andaluz que “cumpla el compromiso firmado de crear el Área Sanitaria de la Campiña Sur de Córdoba con el Hospital Comarcal de Montilla como centro de referencia, una demanda expresada por los municipios de la comarca en la masiva manifestación del 9 de noviembre convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria del Sur de Córdoba”.Llamas ha criticado que el Partido Popular esté “disparando” las listas de espera en la sanidad andaluza “con políticas de desmantelamiento del sistema público de salud y la derivación de recursos públicos, a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a empresas privadas del sector sanitario", lo cual ha afirmado en referencia al llamado “plan de choque” de 734 millones de euros anunciado en su momento por el presidente andaluz, Moreno Bonilla y que, en palabras del secretario general de los socialistas montillanos, “paradójicamente van destinados a la sanidad privada en vez de a fortalecer a la pública”.Ante esta situación, Llamas ha reiterado que “los andaluces en su conjunto y los montillanos en particular no queremos una sanidad pública que sea subsidiaria de la sanidad privada” y ha lamentado que “la delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía en Córdoba sigue sin cumplir el compromiso firmado y sin dar respuesta de por qué no lo cumple, lo que entendemos como una muestra más de olvido y falta de preocupación por los problemas de la gente de nuestra comarca”.