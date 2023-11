Juan Carlos Rubio regresa esta tarde al Gran Teatro de Córdoba con el original musical 'El novio de España'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JAVIER NAVAL (CEDIDA)

El dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio regresa esta tarde al Gran Teatro de Córdoba con el musical El novio de España , una obra centrada en la relación de Luis Mariano y Carmen Sevilla que mezcla elementos reales con situaciones inventadas y que dan pie a una interpretación libre en torno a algunos momentos y situaciones que compartieron los dos famosos protagonistas de la función, una popular pareja artística que colaboró en tres exitosas películas. Y, todo ello, con el telón de fondo de la España gris de los cincuenta y la cruel realidad del exilio que vivían tantos ciudadanos españoles.La acción se sitúa en el año 1952, cuando el internacionalmente conocido cantante vasco está rodando, su segunda película musical con la popular artista sevillana tras el éxito de. Entre los dos existe una entrañable amistad que ambos saben que no puede convertirse en amor dadas las evidentes preferencias sexuales del tenor.Pero Luis está dispuesto a “heterosexualizar” su imagen, zanjar las habladurías y pedir a la actriz que se case con él. Su empeño se debe a una poderosa razón: sus padres, republicanos exiliados al principio de la Guerra Civil quieren regresar a España, y él desea pedirle a Franco que se lo permita renovando sus pasaportes, aunque para alcanzar este fin tenga que renunciar a su ser y convertirse en “un hombre de verdad”, casado y bien casado.Christian Escuredo interpreta a Luis Mariano y Carmen Raigón da vida al personaje de Carmen Sevilla, acompañados en el reparto por Didac Flors (Felip) y Marta Valverde (Rosalía, marquesa de Cangas). Los dos protagonistas fueron seleccionados tras pasar un exigente casting en el que participaron cientos de aspirantes.En escena, cantan y bailan tango, cuplé, opereta, zarzuela, music hall, copla… géneros representados por canciones inolvidables como, entre otras. Además de los actores-cantantes, la ficha artística del montaje incluye a dos destacados artistas: al multipremiado Julio Awad, director musical y compositor, y al actual director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, como coreógrafo.es el segundo capítulo de la trilogía que Juan Carlos Rubio inició con En tierra extraña , un ficticio encuentro entre Concha Piquer, Rafael de León y Federico García Lorca en julio de 1936, al ritmo de coplas y jazz, montaje que pudo verse en el Teatro Garnelo de Montilla el 12 de noviembre del pasado año.Su objetivo, explica Rubio, es “hablar de nuestra tierra, de nuestros personajes, de nuestra música con esta trilogía musical que recoge parte de la historia de España, exactamente desde 1936 hasta 1975”. Ahora, con, “también un nuevo homenaje a nuestro patrimonio musical, saltamos a 1952, fecha contemplada a día de hoy como el indudable arranque de una nueva etapa en esos años oscuros a los que nos condenó el franquismo”, explica el autor y director montillano.Para Juan Carlos Rubio, la contienda no finalizó en 1939, sino que se extendió durante más de una década “como una guerra irregular y rural, aunque guerra al fin y al cabo” que en ese año 1952 se da por terminada. Pero, se pregunta el autor montillano, ”¿qué pasó con nuestros exiliados, aquellos que tuvieron que abandonar su tierra para, quizá, no volver jamás? ¿cuándo acabó para ellos esa maldita guerra?”.