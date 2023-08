Rafael Soto | Tiempos de intolerancia

RAFAEL SOTO

Algunas personas están preocupadas por los actos contra la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad artística que se están llevando a cabo en algunos espacios culturales y políticos conservadores. Y hacen bien, pues todo atentado contra la libertad de expresión y la libertad artística es deleznable. Si bien, me hubiera gustado la misma actitud cuando estos actos de represión lo llevaban a cabo sus colectivos afines.La última polémica ha sido la elección de Najat El Hachmi como pregonera de la Mercè en Barcelona. Su crimen es oponerse a la ‘Ley trans’ y tener una postura crítica con las posiciones más radicales del Islam. Una posición que le ha valido los calificativos de ‘transfoba’ e ‘islamófoba’. A ver cómo acaba el asunto.Uno de los casos más sonados en los últimos años fue la presentación de un libro contrario a la teoríaen 2022:, de José Errasti y Marino Pérez Álvarez. Los manifestantes se concentraron en la puerta de la librería barcelonesa para impedir el acto.Es cierto que ambas situaciones se dieron en Cataluña, donde ya no existe la libertad de expresión. Sin embargo, todo el país ha normalizado la represión de las voces discordantes. Yolanda Díaz tuvo que aguantar un escrache al grito de “vendeobreros” en Valencia y todos recordarán el circo que se montó en la Universidad Complutense cuando Isabel Díaz Ayuso fue escogida como “alumna ilustre”.Vivimos tiempos en los que está bien visto no dejar hablar al otro, según el color de la camiseta. No veo la más mínima diferencia entre el Ayuntamiento que vetó una obra de Virginia Woolf y el Ministerio de Igualdad cuando acusó a Amarna Miller de posicionarse “a favor de la pedofilia y la violación”, sin venir a cuento y con dinero público, por su defensa del trabajo sexual.La cultura de la cancelación es terrible. Vivimos una época de intolerancia en el que incluso el humor está bajo sospecha. Cualquier día, los reprimidos podemos ser nosotros. Cuidado.