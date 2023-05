José Antonio Nieto reclama al Ministerio de Justicia que sea "sensible" a las reivindicaciones de los funcionarios

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, se desplazó ayer a Montilla para manifestar su respaldo al candidato a la Alcaldía por el Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba, con el que visitó, acompañado por varios miembros de su candidatura, las instalaciones de Tonelería del Sur, que el pasado 31 de marzo recibió en Londres uno de los World Whiskies Awards 2023 , unos galardones que distinguen a las entidades más relevantes de la industria de los espirituosos."Montilla es un municipio importantísimo, con el modelo perfecto que estamos trabajando en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y sobre el que queremos vertebrar el desarrollo demográfico de Andalucía", apuntó José Antonio Nieto.El consejero cordobés se mostró confiado en poder "afrontar con garantías de éxito el problema del reto demográfico que en otras comunidades autónomas está causando verdaderos estragos", si bien reconoció que en Andalucía "los problemas de despoblación son muy puntuales y están muy localizados".De igual modo, Nieto recordó que Montilla acoge una de los partidos judiciales de la provincia de Córdoba y, coincidiendo con el inicio de la huelga de funcionarios de Justicia que arrancó ayer, aseguró "respetar" y "entender" los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales."Solo les pedimos que no se olviden de que tenemos que proteger al justiciable, al ciudadano, y que dentro del respeto a las legítimas reclamaciones que ellos realizan, tenemos que hacer hincapié en defender el servicio de Justicia que requieren todos los andaluces y que depende, en gran medida, de su función", añadió.En ese sentido, el consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública pidió al Ministerio de Justicia que "sea sensible" y que "atienda las peticiones que se están haciendo" desde un colectivo que ha planteado desde el pasado mes de enero "una huelga tras otra" y que, como aseveró José Antonio Nieto, "está provocando un problema sin precedentes en el servicio de Justicia", dado que "está dañando seriamente el día a día y la imagen de la Justicia en Andalucía y en España"."Pedimos al Ministerio de Justicia que tenga esa sensibilidad, que tenga capacidad para negociar, que asuma esa responsabilidad que le toca porque es el competente en la negociación y que tenga lealtad institucional", señaló José Antonio Nieto, quien afeó al Gobierno que "hace ya mucho tiempo tenía que haber convocado una Comisión Sectorial para que las comunidades autónomas, que sufrimos las consecuencias pero no podemos negociar, tengamos la oportunidad de debatir y de abordar la realidad que hoy se vive y cómo afrontar las consecuencias de una huelga tras otra".Con respecto a Federico Cabello de Alba, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública afirmó que "en Montilla se presenta uno de los mejores candidatos de Andalucía", una persona que "ha acreditado sobradamente ser un funcionario ejemplar", con una "gran preparación y con mejor implicación"."Los montillanos pueden estar tranquilos de que tienen la mejor opción para sacar adelante su municipio y para ponerlo en el lugar que le corresponde", apuntó José Antonio Nieto, para quien "es un lujo para el PP y para Montilla tener a un candidato" como Federico Cabello de Alba."Yo le pido a los montillanos que, exactamente igual que en 2011 le encargaron que se hiciera cargo de este Ayuntamiento en el peor momento de la democracia, le encarguen ahora sacarlo adelante en un momento en el que tenemos una situación económica mejor", añadió Nieto, quien recordó que "tenemos el Gobierno de la Junta, del Partido Popular, que está deseando de colaborar con Montilla para sacar adelante proyectos tanto en el ámbito demográfico, como en la prestación de servicios, en generación de empleo o en generación de actividad económica".Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Montilla agradeció el respaldo de José Antonio Nieto, con el que dedicó buena parte de la mañana a "estudiar cuáles son las medidas que desde la Junta Andalucía se están implementando para la agilización, la simplificación, la eficacia y la eficiencia de la Administración pública".Con respecto a la campaña electoral en la localidad, Cabello de Alba reconoció que "se viene evidenciando, lógicamente, que los dos únicos partidos que tienen intención real de gobierno son el PP y el PSOE", por lo que invitó a la ciudadanía a analizar cuál es la "situación real" de Montilla.A juicio del alcaldable popular, la localidad está "pasando por una etapa de falta de crecimiento, una etapa de aletargamiento que no nos viene nada bien en el momento en que otras ciudades sí están creciendo y están ofreciendo mayores oportunidades".En opinión de Federico Cabello de Alba, la "pérdida de autónomos, de población, de oportunidades y de competitividad no es nada más que el reflejo de las políticas no adecuadas que se han estado llevando a cabo en Montilla", que tildó de "desequilibradas" por cuanto, a su juicio, "han puesto mucho énfasis en algunas cosas pero han dejado en absoluto abandono otras".En ese sentido, el que fuera primer edil montillano entre 2011 y 2015 dio a conocer ayer las líneas básicas de su programa electoral que, según afirmó, "va a seguir abierto hasta el día 28 de mayo pero, a partir de entonces, únicamente cambia de concepto, deja de ser programa electoral para convertirse en estructura vital de cuál va a ser nuestra forma de actuar a partir de las elecciones",Estructurado en nueve bloques temáticos –Agricultura, Comercio, Urbanismo, Emprendimiento, Bienestar Social, Cultura y Turismo, Juventud y Educación, Deporte y Medio Ambiente–, el programa electoral del PP recoge más de un centenar de medidas que "constituyen simplemente el eje vertebrador que queremos llevar a cabo para que cada una de estas medidas, coordinadas y equilibradas debidamente, puedan producir realmente el crecimiento que Montilla necesita".