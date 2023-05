El Aula de Viticultura recomienda controlar los focos de oídio y araña en los viñedos del marco Montilla-Moriles

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Proteger los viñedos del marco Montilla-Moriles en el momento exacto de la floración de las cepas. Esa es la recomendación que ha lanzado el Aula de Viticultura del Consejo Regulador para tratar de prevenir la dispersión del oídio y de la araña de la vid en unas semanas marcadas por la ausencia de lluvias y unas temperaturas anormalmente elevadas.La voz de alarma la ha dado el Aula de Viticultura del máximo órgano de control de los vinos cordobeses, a través del boletín que emite semanalmente la Agrupación de Producción Integrada (API), donde se advierte de los riesgos que puede generar el oídio, una enfermedad criptogámica provocada por la especieque se conoce popularmente como “blanquilla” o “cenicilla” y que ataca especialmente los pámpanos y los tallos más jóvenes de las cepas.“Todos los años se producen ataques de mayor o menor intensidad, ya que el oídio no necesita lluvia para su desarrollo", destacó la responsable del Aula de Viticultura, Ángela Portero, quien hizo hincapié en que "la humedad y, sobre todo, la temperatura entre 15 y 25 grados, favorecen su progreso".De igual modo, el Aula de Viticultura ha alertado sobre la presencia de araña amarilla en algunas parcelas del marco Montilla-Moriles. "En las viñas con ortigas hay que vigilar los primeros focos de este ácaro", apuntó la responsable del Aula de Viticultura, quien también ha detectado algunos daños en viñedos provocados por escarabajos."En este caso, se trata de coleópteros del género Lachnaia y de la familia Chysomelidae que han atacado algunos viñedos de forma muy aislada, al no encontrar pasto verde por la larga sequía que venimos padeciendo", explicó Ángela Portero, quien detalló que este tipo de escarabajos, que suelen vivir en matorrales, arbustos, prados o encinas "no constituye realmente una plaga que ataque a los viñedos o a otros cultivos".