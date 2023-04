VOX centrará su programa electoral en la creación de empleo y en políticas sociales destinadas a los mayores

Políticas sociales e infraestructuras

Candidatura VOX Montilla

Suplentes

El castillo de El Gran Capitán acogió al mediodía de ayer la puesta de largo de la candidatura con la que VOX concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Montilla, con Francisco García Ponferrada como cabeza de lista.Arropado por José Ramírez del Río, diputado nacional de VOX y vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial, Francisco García Ponferrada reconoció sentirse "honrado" y "privilegiado" por poder ponerse "al servicio de mis conciudadanos para llevar a cabo un proyecto político coherente, transparente y en el que impere el sentido común".El candidato de VOX a la Alcaldía de Montilla, que estuvo acompañado por varios miembros de la candidatura, desveló que el "proyecto político social" de la formación pivotará, esencialmente, en torno a la creación de empleo. "Montilla es un pueblo que, a día de hoy, tiene un índice de desempleo muy superior a la media, pues ronda el 20 por ciento", aseguró.Junto a la creación de escuelas taller "para que los jóvenes puedan ir formándose en empleos tradicionales como, por ejemplo, electricidad, fontanería, carpintería o herrería –que son trabajos que siempre se han utilizado generalmente en las economías rurales, en los pueblos, y que se están perdiendo desgraciadamente a día de hoy–", García Ponferrada planteó la necesidad de generar actividad en las naves industriales municipales que están "desocupadas"."Crearemos, además, una bolsa de trabajo con todo este personal que durante el curso vaya surgiendo de las escuelas taller, así como empresas municipales que absorban a todas estas personas que demandan empleo", apuntó el candidato de VOX, quien se mostró convencido de que, de este modo, "en el período de varios años podremos ir disminuyendo la tasa de desempleo en Montilla".En relación a los Servicios Sociales Comunitarios, el alcaldable de VOX defendió la necesidad de propiciar políticas "destinadas principalmente a las personas mayores, para que no se sientan solas durante todo el día y tengan una compañía" para poder realizar tareas como ir al médico, hacer la compra o dar un paseo por la calle. "Son cosas normales que, sin embargo, para las personas mayores que están solas se vuelven objetivos complicados", añadió.En relación a la creación de infraestructuras, Francisco García Ponferrada anunció su intención de construir un parking subterráneo en la manzana situada entre las calles Corredera, Santa Ana y Ballén, en pleno centro histórico de Montilla."Tenemos bastante avanzado un proyecto realizado por arquitectos para crear esta bolsa de aparcamiento que constaría de dos plantas, mientras que en superficie se habilitaría una plaza que daría mucha vida a la zona centro, con la creación de terrazas de bares", avanzó.Además de convertir el antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda en centro cultural para asociaciones y reservar sus pistas polideportivas para festivales de teatro, cine de verano o encuentros vecinales, VOX Montilla prevé adoptar medidas fiscales para incentivar los negocios del centro de la localidad.Tras criticar un "fanatismo ecológico que no tiene mucho sentido en Montilla", García Ponferrada defendió a su vez como "buena iniciativa" la reapertura al tráfico rodado de la Corredera "para que le dé un poco más de vida y no cree conflictos desplazando la circulación por calles accesorias que son estrechas, que no tienen acerados y que ponen en peligro a los viandantes porque son vías que no están estudiadas para que absorban el nivel de tráfico que suele haber en Montilla en horas punta".Por último, el candidato de VOX a la Alcaldía de Montilla se comprometió a estudiar la rehabilitación de edificios como La Tercia. "Merece la pena actuar sobre él porque se encuentra en un enclave histórico de nuestro pueblo y la situación que tiene es bastante lamentable", manifestó.Por su parte, José Ramírez del Río destacó de la candidatura de VOX en Montilla que está formada por "personas que vienen a la política a servir, que no son profesionales de esto y que no han vivido nunca de ello". En ese sentido, elogió que "personas que realmente están preocupadas por el estilo de sus pueblos den un paso adelante para poder revertir esta situación".01. Francisco García Ponferrada.02. Diego Sánchez Serrano.03. Rafael Gracia Gómez.04. Vanesa Pelayo Villanueva.05. María de Los Dolores Fernández Córdoba.06. Jaime Luque González.07. María Carmen Gracia Madrid Salvador.08. María del Soterraño Benavides Benítez.09. Manuel Carmona Moreno.10. María Ángeles Espejo Criado.11. Joaquín Aguilar Carmona.12. Laura María Robles Mata.13. Álvaro Aguilar Algaba.14. Juan José Mesa Jiménez.15. Isidora Algaba Sabariego.16. Miguel Rafael Cabello de Alba Velasco.17. Yolanda Rodríguez Flórez.18. Joaquín García Vallejo.19. Manuel Márquez Jiménez.20. Ana Pilar López Ruiz.21. Isaac Lubián Jaén.01. Juan Carlos Díaz Herrero.02. Luis Carlos López Sánchez.03. María Luisa Díaz Sánchez-Diezma.