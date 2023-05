La seguridad, una de las prioridades de los sitios de apuestas

Los especialistas de online casino

Jugar en un sitio seguro y confiable

El RTP, el RNG y el protocolo SSL

. También conocido como RNG o devolución a los jugadores. Se trata del porcentaje de las apuestas realizadas en el juego que se regresan en forma de premios a los jugadores. Por ejemplo, si un juego tiene un RTP del 97%, quiere decir que de cada 100 euros que se apuesten, 97 euros se devolverán a los jugadores y los 3 euros restantes serán las ganancias del operador. Random Number Generator. El generador de números aleatorios se encarga de que no haya ningún patrón en el juego y que todos los resultados se deban al azar. Empresas independientes como eCOGRA se encargan de revisar que los datos son los correctos.