El PSOE acusa a Cabello de Alba de "querer confundir" a la ciudadanía con medidas que ya se están ejecutando

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El teniente de alcalde de Urbanismo, Participación Ciudadana, Consumo y Recursos Humanos, Valeriano Rosales, acusó ayer al candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Montilla, Federico Cabello de Alba, de "querer confundir" a la ciudadanía con propuestas que ya se están ejecutando por parte del Ayuntamiento.Tan solo 24 horas después de que el alcaldable popular criticara la "postura absolutamente errática" del equipo de gobierno ante el uso que se pretende dar a las instalaciones del antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda, en la avenida de la Constitución, Valeriano Rosales expresó “el asombro que produce la desubicación política y el desconocimiento de la realidad de Montilla que está demostrando Federico Cabello de Alba cuando anuncia una propuesta electoral sobre el antiguo edificio del IES Emilio Canalejo" que, precisamente, fue aprobada este martes en una sesión ordinaria de la Comisión Informativa del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente y que, además, "se llevará a Pleno en la sesión del próximo mes para su aprobación definitiva”.“De la misma manera que le ocurrió con sus propuestas electorales sobre comercio, sin enterarse de que prometía medidas que se están aplicando desde 2019 y que, para colmo, su partido votó en contra, el candidato del PP vuelve a demostrar la desconexión que tiene con Montilla y los efectos de sus ausencias, anunciando propuestas que ya se están aplicando por el actual equipo de gobierno”, afirmó el representante socialista, para quien “da la impresión de que Federico Cabello de Alba se cree sus medias verdades, con las que busca confundir a la ciudadanía”.Al contrario de lo expresado por el alcaldable popular, Valeriano Rosales puso ayer de relieve que “la posición del Grupo Municipal Socialista ha sido siempre clara, constante y coherente a lo largo del tiempo a la hora de decidir el destino del antiguo edificio del IES Canalejo Olmeda”.Una posición que el concejal del PSOE concretó en la iniciativa de “poder incorporar esos terrenos y los distintos edificios al patrimonio municipal y dedicarlos a equipamiento, zonas verdes e instalaciones para el uso de colectivos sociales, culturales, deportivos y vecinales, gracias a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya hemos puesto en marcha y que nos permitirá solicitar a la Junta de Andalucía que nos devuelva esos terrenos en las condiciones en las que a Montilla le conviene que nos sean devueltos”.De esta manera, el edil socialista hizo referencia a la "peculiar situación" en la que se encuentra el antiguo edificio del instituto y los terrenos sobre los que se levanta. "Son propiedad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento no tiene en estos momentos competencias para actuar sobre ellos", aclaró el edil socialista.Ante este hecho, y "ante la falta de iniciativa de la Junta de Andalucía por devolver los terrenos y edificios que ya no se están destinando para el uso docente" que en su origen debían tener, el Ayuntamiento va a solicitar la reversión de los terrenos del antiguo centro para que vuelvan a ser municipales y destinarlos a equipamientos comunitarios con fines deportivos, culturales y de impulso al tejido asociativo de Montilla.No obstante, el teniente de alcalde de Urbanismo aclaró que “antes de solicitar oficialmente la reversión de estos terrenos, es necesaria la preceptiva modificación del PGOU que ya hemos puesto en marcha, si queremos consolidar en esa zona un parque urbano que posibilite la compatibilidad de los usos para asociaciones y colectivos, ya que la actual redacción del PGOU lo impide”.“Confundir a la gente con verdades a medias y silenciando información, como está haciendo Federico Cabello de Alba, no puede ser aceptable en el debate político”, reiteró Valeriano Rosales, que volvió a incidir en que “es importante que los montillanos y montillanas sepan que el programa de gobierno del PSOE de Montilla contempla para los terrenos que hoy ocupa el antiguo edificio del IES Emilio Canalejo un ambicioso plan urbanístico que dotará dichos terrenos de una zona verde compatible con unas infraestructuras deportivas e instalaciones para el uso ciudadano que, sin duda, van a contribuir a hacer de Montilla en su conjunto una ciudad cómoda para vivir y atractiva para emprender”.Por último, el miembro de la Ejecutiva del PSOE de Montilla lamentó “que el candidato del Partido Popular, ante la falta de argumentos, acuda a las descalificaciones personales, a las falsas noticias y a difundir afirmaciones que buscan confundir a la gente, sin duda por una ausencia continuada que le hace estar alejado de la realidad y del trabajo que durante estos duros años de pandemia se ha realizado desde el Ayuntamiento de Montilla”.