El PP afea la "postura errática" del equipo de gobierno ante el edificio del antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La situación en la que se encuentran las instalaciones del antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda, en la avenida de la Constitución, recobra actualidad. El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Montilla, Federico Cabello de Alba, afeó ayer la "postura absolutamente errática" del equipo de gobierno ante el uso que se pretende dar a este espacio que cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados, junto a la avenida de Málaga."En julio del año 2014, gobernando el PP, se llevó una moción al Pleno que pedía la desafectación del Emilio Canalejo para poderlo utilizar como un centro cívico cultural", recordó Cabello de Alba, quien hizo hincapié en que "en ese momento, tanto el PSOE como Izquierda Unida no lo vieron conveniente, dijeron que no lo iban a aprobar en Pleno y, por lo tanto, quedó sobre la mesa de la Junta de Portavoces".El candidato popular precisó que en el mes de mayo de 2016, el Gobierno de coalición formado por PSOE e IU planteó una moción ante el Pleno para reclamar a la Junta de Andalucía la devolución de los terrenos sobre los que se asentaba el antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda, al objeto de poderlo destinar a otros usos.Y aludiendo a las actas de aquella sesión plenaria, Cabello de Alba recordó la intervención del entonces portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco García Zamora, quien defendió la posibilidad de destinar la parcela situada en la avenida de la Constitución a construir viviendas de Protección Oficial.Tras este segundo cambio de postura del PSOE, a juicio del PP, la Junta de Andalucía contestó en julio de 2016 argumentando que "era imposible devolver esos terrenos, que no correspondía la devolución, pero que el Ayuntamiento podía cambiar su afectación a través del Pleno", señaló ayer Cabello de Alba."Eso fue en julio del 2016, pero ya en los tres años que quedaban de mandato no se volvió a tocar el tema absolutamente para nada, hasta que en el año 2019, en plena campaña, el PSOE decía en el séptimo punto de su programa electoral que iba a agilizar las gestiones para que el antiguo IES Emilio Canalejo Olmeda pasara a propiedad municipal y fuera un lugar para uso deportivo, recreativo, cultural, asociativo y cívico", señaló el candidato del PP, para quien, en este caso, se trataba de la "tercera posición" del PSOE en este asunto.Cabello de Alba lamentó ayer que "a fecha de hoy no se ha vuelto a hacer nada más desde que se hizo esa promesa electoral", toda vez que advirtió de que, "a falta de 34 días para terminar el mandato y llegar de nuevo a las elecciones", el primer edil, Rafael Llamas, había convocado para ayer mismo una sesión ordinaria de la Comisión Informativa del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente cuyo segundo punto del orden del día abordaría la "innovación con carácter de modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Montilla" y, en concreto, la "modificación en el entorno de la Avenida de la Constitución"."Mucho me temo que eso sea, precisamente, para cambiar el PGOU de Montilla para destinar este centro a zona verde, que era lo que el alcalde dijo hace unos días que quería hacer", apuntó Cabello de Alba, para quien "si me parece grave no cumplir lo que se promete en campaña electoral, me parece mucho más grave hacer una cosa completamente distinta a lo que se prometió y, sobre todo, hacerlo a 33 días de las elecciones".En ese sentido, el candidato popular planteó que "sería mucho más lógico que una cosa tan importante como la modificación de un PGOU se lleve al Pleno siguiente, que ya habrá nuevo Gobierno o, incluso, que el pueblo le puede haber revalidado su mandato". Para Federico Cabello de Alba, "si Montilla lo aprueba, entonces tendrá una legitimidad muchísimo mayor que la que va a tener en este momento".