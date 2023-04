Crespín urge a Moreno Bonilla a dividir el Área Sanitaria para acabar con los "déficits" del Hospital de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha urgido esta tarde al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, a “cumplir con su palabra y dividir el Área de Gestión Sanitaria Sur en dos, una para la Campiña Sur y otra para la Subbética” como le han venido exigiendo usuarios de la sanidad pública de los municipios afectados y profesionales sanitarios, que denuncian las “carencias y déficits asistenciales del Hospital de Montilla, así como la continua fuga de sanitarios de la que alerta su comité de empresa”.En una reunión de trabajo que ha tenido lugar en la Casa del Pueblo del Montilla, en la que ha participado el alcalde y candidato socialista a la reelección el próximo 28 de mayo, Rafael Llamas, Crespín ha centrado la actualidad en las críticas sobre la situación sanitaria que se vive en Andalucía “que está siendo denunciada por las mareas blancas que esta misma mañana estaban decidiendo una nueva movilización” y, en concreto, al Hospital de Montilla, “con carencias de profesionales y servicios médicos y de especialidades para atender a la extensa área a la que da cobertura y a los habitantes que viven en los municipios de las comarcas de Campiña Sur y la Subbética”.Precisamente, la dirigente socialista ha recordado que el Gobierno de Moreno Bonilla “aún no ha cumplido con su compromiso expresado antes de las elecciones autonómicas del pasado año para dividir el Área de Gestión Sanitaria Sur en dos y reservar el Hospital de Montilla y el CHARE de Puente Genil para los usuarios de la Campiña Sur, y de otro lado, que el Hospital de Cabra se centre y cubra las necesidades de los municipios de la Subbética”, una promesa que fue verbalizada a los ciudadanos de Montilla por el viceconsejero de la Consejería de Salud y que el Gobierno de Moreno Bonilla “no ha cumplido con su palabra”.La máxima responsable del PSOE indicó que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba cuenta con más de 265.000 habitantes, dos hospitales –Cabra y Montilla–, el centro de especialidades de Puente Genil, el complejo hospitalario proyectado en Lucena, doce Zonas Básicas de Salud, treinta centros de salud y numerosos consultorios auxiliares, lo que la hacen excesivamente amplia, compleja y conflictiva.Además, agregó que “el Hospital de Montilla es el único hospital comarcal que no tiene una gestión propia, lo que va en detrimento del servicio asistencial que da el Hospital de Cabra”, y que hace unos meses fueron los propios usuarios y profesionales los que salieron a la calle a denunciar que las salas de radiodiagnóstico no funcionaban porque los aparatos estaban inservibles. “Se ha solucionado, pero siempre bajo la presión y las denuncias de los ciudadanos y sanitarios”, apostilló.En este sentido, citó al propio comité de empresa del complejo hospitalario que denuncia el “abandono y la indiferencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el Hospital de Montilla” y advierte de que el centro “está sufriendo una continua fuga de profesionales sanitarios, desde facultativos, enfermeros, técnicos superiores sanitarios y técnicos en cuidados de enfermería, que se marchan a otros hospitales o a Atención Primaria en busca de una estabilidad y un futuro más esperanzador”.Por su parte, el alcalde de Montilla y candidato a revalidar el cargo el 28M, Rafael Llamas, consideró que el Hospital de Montilla “sigue teniendo servicios deficitarios pese a la inversión de 4 millones de euros que acometerá la Junta para obras de reforma, obras que si bien mejorarán las instalaciones no se traducen en el aumento de camas ni de quirófanos”.Llamas puso en valor el trabajo hecho desde la Diputación de Córdoba en el mantenimiento de los servicios básicos en todos los municipios de la comarca y destacó la gestión de los ayuntamientos socialistas como Montilla, que es “toda una referencia en la provincia de Córdoba en políticas municipales, así como el esfuerzo que hemos realizado en potenciación y difusión de la base de nuestra economía local, como es la industria del vino, y su vertiente turística: un buen ejemplo son los buenos resultados obtenidos esta Semana Santa”.