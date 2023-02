El Pleno acuerda ceder a la Comunidad Energética las cubiertas de edificios municipales para instalar placas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche un convenio de colaboración con la Comunidad Energética "Montilla Renovable" que permitirá la cesión de cubiertas de edificios municipales para instalar placas fotovoltaicas y, de este modo, reducir el coste de la factura por suministros eléctricos.La medida, que recibió el respaldo unánime de la Corporación, "permitirá a la Comunidad Energética solicitar una subvención cuyo plazo de presentación de solicitudes vence el próximo 13 de febrero", tal y como aclaró la teniente de alcalde de Medio Ambiente, Raquel Casado, quien desveló que los edificios municipales que albergarían paneles solares a instancias de este colectiva serían la sala deportiva de El Molinillo, una de las cubiertas del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y la nueva cubierta de los merenderos que se han construido en las piscinas municipales al aire libre.La Comunidad Energética "Montilla Renovable" agrupa en la actualidad a 135 pequeños productores –a través de la edificación pública, residencial, comercial y en las áreas industriales– con el objetivo de generar su propia energía, además de comprarla.Una iniciativa que no solo facilitará la producción de energías renovables para autoconsumo a un precio competitivo, sino que también aporta otros servicios para los vecinos y empresas, "promoviendo un desarrollo descarbonizado, competitivo y con una transición energética justa e inclusiva, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables"."Se trata de la primera comunidad de esta naturaleza en la provincia de Córdoba, aunque existen otras tres similares en Andalucía, en las provincias de Huelva, Granada y Sevilla", subrayó Raquel Casado, quien se mostró convencida de que "van a empezar a surgir otras nuevas" ya que, a su juicio, representan "una forma de empoderar a la ciudadanía" y de permitir "que tengan el control sobre su propia energía, sin que esté en manos solo de comercializadoras que, por circunstancias externas, están disparando los precios".Durante el transcurso de la sesión plenaria, tanto el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, como el del Grupo Popular, Javier Alférez, mostraron su apoyo “para llevar a cabo este proyecto piloto” que comenzó a fraguarse a finales del año 2021 y que cuenta con “el compromiso total de esta Corporación” para la consecución de sus objetivos.Por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Francisco Lucena lamentó la "falta de información" y la "premura" con la que se sometía esta cuestión a la consideración del Pleno, en atención a las obligaciones que adquiere el Ayuntamiento de Montilla en base a este convenio de colaboración.De este modo, el portavoz de IU planteó si existen espacios suficientes de propiedad municipal para albergar las placas fotovoltaicas que pretende instalar la comunidad energética y preguntó qué relación establecería el Ayuntamiento con el colectivo o si, llegado el caso, se establecería un canon municipal “para que no exista un agravio comparativo en cuanto a las facturas de los asociados y del resto de ciudadanos que no forman parte de esta entidad".Al respecto, la teniente de alcalde de Medio Ambiente explicó que para generar un kilovatio de energía "se necesitan 5 metros cuadrados" de placas fotovoltaicas, por lo que se mostró convencida de que el Ayuntamiento de Montilla dispone de "espacios suficientes" para atender esta iniciativa, que calificó de "proyecto social" por cuanto "piensa en todos los ciudadanos de Montilla".A su vez, Raquel Casado anunció la intención de aprobar un canon municipal "para que no existan agravios comparativos", de modo que, además, “el Ayuntamiento pueda actuar como cualquier otro socio dentro de la Comunidad Energética".