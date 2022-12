Rafael Llamas: "Mientras mayor promoción de Montilla hacemos hacia el exterior, más inversiones recibimos"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Durante este año, la Agrupación Socialista de Montilla ha centrado una parte de su actividad en conmemorar los cien años desde que se inaugurara la Casa del Pueblo en su actual ubicación de la calle Escuelas. Este centenario se celebra con Rafael Llamas de secretario general del PSOE montillano y siendo alcalde de Montilla tras revalidar su anterior mandato con mayoría absoluta.—Porque creo que es importante mantener la memoria y el recuerdo de personas y de instituciones que aportaron mucho en favor de la convivencia, asumiendo fuertes compromisos con su ciudad, para mejorar las condiciones de vida de la gente y avanzar en bienestar social. En este sentido, la Casa del Pueblo representa un compromiso ya centenario con Montilla de hombres y mujeres que, desde la Agrupación Socialista de Montilla, han dado lo mejor de ellos mismos por su pueblo y por sus ideas. Esto es lo que no hemos querido dejar pasar, poniendo en valor este centenario.—La Casa del Pueblo no es solo un edificio, ni es solo la sede de la Agrupación Socialista de Montilla, sino un símbolo en el que están representados los mejores valores de ciudadanía que vienen identificando a Montilla a lo largo de más de un siglo. Desde que abrió sus puertas en 1920, la Casa del Pueblo ha significado la lucha por la dignidad y los derechos de los trabajadores, la defensa de las ideas democráticas y la promoción de los principios de justicia social en nuestra ciudad. De ahí que estemos hablando de un patrimonio que pertenece a todos los montillanos y montillanas y, por ese motivo, en los actos que se han venido celebrado en la conmemoración de estos cien años de la Casa del Pueblo ha sido Montilla la verdadera protagonista.—Lógicamente, con orgullo. Al mismo tiempo, con responsabilidad y, en todo momento, con la humildad que hay que tener y demostrar al ser consciente de que somos lo que nuestros predecesores nos supieron transmitir y entregar. De la misma manera, también asumiendo la obligación de cumplir con el compromiso contraído con la ciudadanía de Montilla de trabajar, desde la institución municipal y desde cualquier ámbito del que sea posible, en un proyecto colectivo de ciudad que avanza con el respaldo y confianza mayoritarios de los montillanos y montillanas.—En realidad, los retos ante los que se encuentra Montilla, como ciudad, no son muy distintos a los de otras ciudades con características similares a la nuestra y que, como en el caso de Montilla, tienen en su haber un importante potencial de desarrollo, tanto económico como urbanístico y turístico. Por eso, creo que es fundamental orientar las políticas municipales que se hacen desde nuestro Ayuntamiento en el sentido de visibilizar Montilla en todos los ámbitos y en la máxima extensión geográfica posible, porque está comprobado que, mientras mayor promoción de Montilla hacemos hacia el exterior y mayor presencia tiene Montilla en los distintos foros, más inversiones recibimos, más actividad económica se genera y más relevancia va adquiriendo Montilla como destino turístico. Y estos tres efectos repercuten positivamente en la sociedad montillana en su conjunto, especialmente en materia de empleo.Soy de los que piensan que la obligación de un alcalde, utilizando una expresión coloquial, es andar todo lo que tenga que andar, ir a donde sea necesario y hablar con quien haga falta para atraer inversiones a su pueblo, generar desarrollo económico y hacer que su ciudad sea cómoda para vivir y atractiva para visitar.—Como ciudadano, creo que lo que importa es la decisión de cada uno de comprometerse, dentro de las posibilidades que disponga, para conseguir que la realidad política de nuestra ciudad se corresponda con la visión que desearíamos tener de ella. Mi visión de la política local en Montilla pasa por el consenso y el acuerdo entre las distintas formaciones políticas para sacar adelante aquellos proyectos que son buenos y necesarios para Montilla. O la política está al servicio de la gente o no es política, será otra cosa.Y cuando desde un Ayuntamiento queremos mejorar la vida de la gente, la única política válida es la de sumar voluntades, arrimar el hombro y colaborar para que los objetivos que queremos alcanzar puedan cumplirse. Defiendo que, en todo momento, hay que mostrar respeto a las opciones políticas que son distintas a la propia y dejar abiertas permanentemente las vías posibles de diálogo. Esa es mi manera de ver y entender la política en cualquiera de sus ámbitos y en cualquier momento, sea época electoral o no.—Por consideración al resto de formaciones políticas que puedan concurrir a las elecciones, no me parece correcto opinar ni hacer valoraciones sobre los procesos internos de selección de candidaturas en los que en estos momentos están inmersas. Sí puedo hacer una valoración de la decisión tomada al respecto por la Agrupación Socialista de Montilla con las mismas palabras de agradecimiento y de compromiso que en su momento dije cuando se me propuso para encabezar la candidatura del PSOE.En este sentido, me gustaría decir que optar a la reelección a la Alcaldía supone la oportunidad de seguir construyendo el modelo de ciudad por el que estamos trabajando, de avanzar en un proyecto ilusionante para Montilla y de gestionar con medidas que suponen bienestar social y desarrollo económico en nuestra localidad.