COAG Córdoba denuncia que los horticultores del Genil-Cabra se ven "abocados a la ruina" por no poder regar

La secretaria general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Córdoba), Carmen Quintero, ha denunciado que la Comunidad de Regantes del Genil-Cabra, responsable del mantenimiento y de la limpieza del canal, no ha resuelto los problemas de colmatación, por lo que muchos horticultores "se ven abocados a la ruina a pesar de no haber usado su dotación de agua".Quintero explicó que todos los productores de la zona de hortícolas, uno de los cultivos "más sociales" al ser de los que más mano de obra generan, "tienen su cupo de agua prácticamente sin gastar porque la habían reservado para la campaña de siembra de otoño". Sin embargo, la portavoz de COAG sostiene que "muchos no van a poder sembrar nada porque no se les ha garantizado el abastecimiento".Los regantes de la comunidad denuncian que "no se ha puesto ninguna solución eficaz para resolver el problema", lo que, a juicio de Carmen Quintero, "se va a traducir en pérdidas cuantiosas" para cientos de familias . "La Comunidad de Regantes Genil-Cabra se comprometió a realizar tareas de limpieza en el canal del pantano de Cordobilla en el mes de septiembre y nos encontramos a finales de octubre sin que se hayan hecho", denunció.Por ello, desde COAG Córdoba han censurado la "desidia" por parte de las Administraciones públicas, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y de la propia Comunidad de Regantes, a los que hace responsables de que "todos los regantes de hortícolas y olivicultores de la zona estén prácticamente sin producir ni poder recoger cosecha alguna"."Han pasado los meses de verano sin que se haya hecho nada y ahora se encuentran que tampoco van a poder sembrar la cosecha de otoño porque las obras se encuentran sin realizar y no han podido tener agua en una situación de sequía extrema", denuncia la secretaria general de COAG Córdoba, quien recuerda que los afectados "llevan dos años consecutivos con pérdida de dotación de agua y sin poder sacar adelante los cultivos de verano".Además, Carmen Quintero recordó que la Comunidad de Regantes "hace un reparto lineal del agua sin respetar las dotaciones por cultivo, ya que no es lo mismo las pequeñas explotaciones de hortícolas o las grandes explotaciones de leñosos que, con poca agua, saldrían adelante".La zona regable del Genil-Cabra comprende un total de 40.085 hectáreas, siendo útiles para el riego algo más de 37.000. Los términos municipales que forman parte de la zona regable del Genil-Cabra son Aguilar de la Frontera, La Carlota, Fuente Palmera, Montalbán, Montilla, Puente Genil, La Rambla, Santaella, Écija y Estepa. Desde su creación, la superficie total transformada es de unas 24.000 hectáreas, y quedarían aún pendientes de ejecutar otras 17.000 referentes a los sectores XVI a XXVII, 7.000 de ellos en los términos municipales de Santaella y La Carlota.