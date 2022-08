Un neumólogo recomienda un "cambio de rutinas" para enfermos respiratorios y crónicos ante las olas de calor

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Por ello, es recomendable que el ejercicio se realice, a ser posible, en zonas ajardinadas y distantes del tráfico rodado, principal fuente de este tipo de contaminación. También puede resultar útil consultar alguna de las aplicaciones que existen para conocer la calidad del aire.Los enfermos respiratorios deben estar vigilantes y siempre seguir exhaustivamente las recomendaciones en los días de temperaturas extremas, según ha señalado el doctor Entrenas. Así, los pacientes con patologías respiratorias en situaciones de olas de calor deben hidratarse bien, ya que con la edad va desapareciendo la sensación de sed y aumenta el riesgo de deshidratación. No deben salir en las horas de calor extremo y, si no pueden evitar salir, han de caminar despacio, por la sombra, con la cabeza protegida y con agua para hidratarse."Una cuestión importante es que el aire acondicionado no debe mantenerse a temperaturas extremadamente bajas, porque provoca sequedad ambiental y el aire muy frío es un irritante de los bronquios que causa hiperreactividad bronquial", ha advertido el especialista.