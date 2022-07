Montilla se despide de la Feria de El Santo 2022

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: I. TÉLLEZ / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Con el cielo iluminado por un novedoso espectáculo piromusical, Montilla despidió anoche su Feria y Fiestas en honor a San Francisco Solano. Cientos de montillanos no dudaron en acudir al entorno de la avenida de Las Camachas en el último día de Feria para poner el broche de oro a una edición marcada por el buen ambiente registrado en el recinto ferial a pesar de las elevadas temperaturas durante buena parte de la semana.De este modo, fueron cientos los montillanos que no dudaron en acudir al entorno de la avenida de Las Camachas en el último día de Feria para poner el broche de oro a una edición marcada por el buen ambiente registrado en el recinto ferial a pesar de las elevadas temperaturas durante buena parte de la semana.El Ayuntamiento de Montilla y la empresa pirotécnica encargada de poner el broche de oro a la Feria de El Santo establecieron un perímetro de seguridad para garantizar el buen desarrollo del nuevo espectáculo piromusical, que reunió a decenas de vecinos en la Avenida de Europa, en la Avenida de Málaga, en la Plaza Puerta de Montilla y, también, en la barriada de La Toba y en la Avenida de la Constitución.A su vez, los más pequeños apuraron las últimas horas de fiestas patronales en la Calle del Infierno, disfrutando en algunas de las atracciones que se dieron cita en el recinto ferial y que, además de celebrar el tradicional Día del Niño en la noche del martes, ofrecieron descuentos a los clientes del comercio montillano.Con un nuevo modelo de Feria que ha potenciado la idiosincrasia de cada uno de los colectivos participantes en casi una veintena de casetas, las fiestas en honor a San Francisco Solano 2022 han conseguido atraer de nuevo a miles de personas hasta el recinto ferial de la avenida de Las Camachas y Envidarte.De este modo, la Feria de El Santo 2022, que arrancaba en la noche del martes a las puertas del Ayuntamiento con un espectáculo musico-poético en recuerdo de todos aquellos montillanos que emigraron en la búsqueda de un mejor porvenir, sirvió para dar el pistoletazo de salida de una edición "muy esperada", según señaló el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.Bajó la dirección de la periodista y poetisa montillana María Garal, el singular maridaje deunió el baile flamenco de Patricia Baena, Celia Espejo y María Pérez, con el estilo moderno de Isabel Pecci, Lolina Osuna y Laura Velasco, acompañadas por las voces de Mariví Herencia y María Reyes, junto a las guitarras de Curro Cruz y Paco Gómez.Un espectáculo que contó con la poesía de la propia María Garal como nexo de unión y que sirvió de homenaje a las personas que migraron y a las que "abren sus casas a la memoria y a la tradición". Un inicio de feria novedoso que, sin embargo, no quiso prescindir del habitual pasacalles, protagonizado por caballistas y por la Agrupación Musical La Unión de Montilla.Tras las dos primeras jornadas, mucho más tranquilas en lo que a afluencia de público se refiere, fue durante el fin de semana cuando los caseteros recibieron a miles de montillanos y visitantes dispuestos a disfrutar del buen ambiente festivo.La música en directo en el escenario central de Envidarte, así como otras muchas actuaciones en directo en algunas de las casetas ubicadas en la zona de Feria de Día, han animado esta edición de la Feria de El Santo a cualquier hora del día.Por su parte, el público infantil encontró la mejor versión de la Feria de Montilla en la, así como en el servicio de ludoteca de Envidarte, que contó con numerosas instalaciones para disfrutar de las fiestas en honor al patrón de la ciudad.Una edición de la Feria y Fiestas en honor a San Francisco que se ha caracterizado por una programación dirigida a todos los públicos con el objetivo de situar este evento como "referente" para los municipios de la Campiña y de toda la provincia."Este año, más que nunca, esta festividad nos sirve para reencontrarnos en torno a nuestra historia y su cultura, con el deseo colectivo de compartir alegría y compañía con sus amigos y conocidos", defendió el alcalde, Rafael Llamas, acerca de una Feria con décadas de historia que, como apuntó, "permite conocer la esencia de nuestra ciudad".