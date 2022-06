Luchó por la matrícula de honor hasta el final

Torreblanca C.F. 0--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. se quedó con la miel en los labios. Los hombres de Jesús Fernández vencieron su encuentro ante el Torreblanca C.F., sin embargo, la otra condición para que se produjera el ascenso no llegó, al conseguir el Atco. Espeleño empatar su encuentro en Ayamonte y mantener la cuarta plaza. Un solo punto deja a los montillanos sin el salto de categoría. Una temporada sobresaliente, con el objetivo de la permanencia más que superado y con el premio de haber estado metidos en la pelea con total merecimiento.De este modo, la tarde se presentó agitada en tierras hispalenses. Por un lado, el cuadro local se jugada sus opciones de permanencia, mientras, los auriverdes necesitaban el triunfo y esperar noticias desde Ayamonte para soñar con el ascenso. El cielo y el infierno se unían en las I.M.D. Los Caños. La contienda comenzó con un Montilla capaz de llegar al área rival, no obstante, no había contundencia en las acciones ofensivas.Con el paso de los minutos, el Torreblanca se asentó en el partido y tomó el protagonismo. Molero y su defensa tuvieron que sofocar varias oportunidades locales, viéndose a los montillanos incómodos sobre el terreno de juego. Ya en la recta final, las fuerzas se igualaron, sin verse a ninguno de los dos contendientes capaces de tener la paciencia suficiente para poner en peligro la meta contraria.Con todo ello, a los 43 minutos llegó una de las acciones claves del encuentro. Paco Pino recogió un esférico en largo, se marchó hacia portería y cuando se encontraba a escasos centímetros de entrar en el área, el atacante fue derribado por David. Al ser el último hombre, David recibió la expulsión por roja directa. El Torreblanca se quedó con un hombre menos, situación que el Montilla debía aprovechar en el segundo acto. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con el marcador inicial.El segundo acto comenzó con demasiada incertidumbre en los hombres de Jesús Fernández. A pesar de la superioridad numérica, no se veía a los montillanos con seguridad en sus acciones. Numerosas imprecisiones a la hora de conectar con el ataque y un Torreblanca que buscaba la contra, provocaron minutos de dudas en los vinícolas.No fue hasta el minuto 55 cuando el Montilla fue capaz de llegar al área sevillana y poner en peligro la portería local. Bono recogió un balón dentro del área, realizando un disparo que Hugo, cancerbero hispalense, sacó con una buena mano por bajo. Era la oportunidad más clara de los montillanos hasta el momento.Esta ocasión alentó a los visitantes, que prosiguieron en los minutos posteriores merodeando el área local. Entre medias, el banquillo vinícola se movió con la entrada de Juanito, José Carraña, Santi Vázquez y Luque, siendo este último protagonista de la acción del gol.A los 88 minutos de juego, José Carraña se plantó en el mano a mano contra el cancerbero, su disparo lo blocó el guardameta, pero, con mucho acierto, Luque recogió el rechace y con un fuerte lanzamiento mandó el balón al fondo de las mallas. Era el cero a uno. El tanto fue muy celebrado por la afición vinícola desplazada hasta el encuentro.De ahí al final, el Montilla tuvo que defender las acometidas de su rival. El Torreblanca a la desesperada lo intentó hasta que, cinco minutos por encima del tiempo reglamentario, el colegiado señaló el pitido final. Por desgracia para los intereses vinícolas, en la otra contienda el empate inicial no se movió.En las próximas semanas, se conocerán las primeras novedades del nuevo proyecto auriverde de cara a la temporada 2022/2023, realizándose en primer lugar una asamblea extraordinaria el próximo jueves 30 de junio a las 20.30 de la tarde para elegir al nuevo presidente que tomará las riendas de la nave montillana.Hugo, Carlos, Migue, David, Aranda, Davilu, Nene, Yimi, Brenes y Paco. También jugaron: Emilio, Iraola, Ángel, Joesean y Álvaro.Molero, Pedro Caballero, Soto, Adri Delgado, Maleno, Alfonso Carraña, Paco Pino, Javi Ruiz, Galisteo, Bono y Manolete. También jugaron: Luque, José Carraña, Juanito y Santi Vázquez.Luque (m. 88).López Risalde, Sergio (Jaén). Amonestó por parte local a Yimi, Iraola y Ángel. En el bando visitante los amonestados serían Pedro Caballero, Galisteo y Bono. Expulsó en el cuadro local a David (roja directa), Nene (doble amarilla) y al entrenador, Alfonso Lozano (roja directa).Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputando en las I.D.M. Los Caños de la barriada de Torreblanca (Sevilla), ante unos 500 espectadores. Hubo presencia de la afición montillana con más de 50 aficionados.