La Asociación de Técnicos Sanitarios alerta del traslado en ambulancia de personas "sin ningún acompañante"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Sociosanitarios (Aetesys) ha denunciado el traslado en ambulancia de usuarios de centros institucionalizados sin la presencia de ningún personal designado por estas residencias que acompañe a sus usuarios, una práctica que, para el colectivo, "pone en peligro a los pacientes y a los profesionales sanitarios".Desde la Asociación de Técnicos Sanitarios sostienen que el protocolo del Ministerio de Sanidad establece que en el caso de traslado de usuarios de centros institucionalizados a un hospital, es necesario su acompañamiento por un familiar o, de no ser posible, por una persona del equipo de atención directa.Pese a ello, los profesionales de la Red de Transporte Sanitario Urgente de Andalucía son activados para asistir –y, si se requiere, trasladar– a pacientes de este tipo de centros "sin respetar este protocolo". "Muchas de estas instituciones, principalmente privadas o concertadas, presumiblemente para ahorrar dinero, no tienen ningún personal previsto para estas ocasiones, por lo que debe ser el equipo de Enfermería el que asuma estas tareas", advierten.Una práctica que, aseguran, pone en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes, además de comprometer la integridad física y psicológica tanto de los usuarios como del personal técnico sanitario (TES), dado que, según explican, ante la falta de una persona de acompañamiento, el usuario deberá realizar el trayecto al hospital solo, en el habitáculo asistencial de la unidad, "sin que haya nadie que pueda reevaluar su estado de salud durante el traslado o hacer frente a posibles empeoramientos de su estado de salud o complicaciones".Por todo ello, desde Aetesys insisten en el "papel fundamental" que cumplen los técnicos en Cuidados de Enfermería, "una figura clave en el desarrollo de la vida diaria de los centros institucionalizados" y, por ello, defienden la necesidad de exigir su presencia en los traslados de sus usuarios."Exigir la presencia del acompañante antes de pasar el aviso a la unidad designada para el traslado no solo impediría que el personal TES pudiera incurrir en un posible delito por desconocimiento, sino que optimizaría los tiempos de gestión de los recursos y, claramente, velaría por la seguridad del paciente, impidiendo que pueda ser trasladado sin acompañante", sostienen.Asimismo, desde el colectivo recuerdan que son varios los técnicos andaluces que se encuentran en procesos judiciales por incidencias producidas ante traslados de pacientes institucionalizados, por lo que exigen a la Administración que "realice su trabajo para garantizar que ningún usuario sea trasladado sin acompañante".