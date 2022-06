El Colegio de Periodistas de Andalucía manifiesta su respaldo a la labor del Consejo Profesional de Canal Sur

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha manifestado su respaldo a la labor que viene desempeñando el Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión, un órgano formado por nueve profesionales de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), con una amplia trayectoria en la empresa y elegidos democráticamente por la plantilla.Durante el transcurso de una reunión celebrada en la sede del CPPA, los representantes del Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión trasladaron a la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía su preocupación por la “grave situación de manipulación informativa” y por el “incumplimiento del Estatuto Profesional de la RTVA”, que han desencadenado en situaciones de estrés en la plantilla a causa de la falta de personal, además del recorte de tiempos en los informativos locales, el aumento de colaboradores para funciones que puede hacer la redacción de la casa o la “falta de pluralidad” que se aprecia entre los tertulianos que participan habitualmente en mesas de debate.“Hay muchas piezas que no se emiten una vez terminadas sin explicación convincente; vídeos montados que se cambian por otros de signo contrario e, incluso, noticias cuyos textos son modificados o sus totales sustituidos sin consentimiento del autor pero, en algunos casos, manteniendo su firma”, denuncian desde el Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión, cuyos representantes lamentan las “presiones en forma de llamada que recibe el personal de la redacción de Política, incluso fuera de su horario, por parte de los jefes de prensa de algunos partidos si las declaraciones de sus portavoces no son emitidas”.“Se castiga la independencia de los profesionales de la RTVA tomando represalias contra jefes de área que se niegan a difundir informaciones que, tras contrastarlas, se han demostrado falsas o se cesa a editores y presentadores por no aceptar consignas políticas en sus informativos o programas”, aseguran desde el Consejo Profesional, toda vez que subrayan que “si las distintas opciones políticas no tienen el mismo grado de representación ni de trato en las escaletas de nuestros informativos, incumplimos nuestra función de servicio público, al no garantizar la pluralidad política e ideológica y la libre formación de la opinión pública”.Los representantes de la plantilla de Canal Sur Radio y Televisión defienden que el servicio público que presta la RTVA “va íntimamente ligado a la honestidad en el ejercicio del periodismo” y, en ese sentido, aseguran haber detectado “algunos casos en los que se ejerce la profesión con uno de sus mayores defectos, haciendo que temas de gran repercusión pasen desapercibidos, escondiéndolos en las escaletas y redactándolos para que no se entiendan”.En ese sentido, el Consejo Profesional de Canal Sur denunció ante el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía la “falta de independencia” y la “utilización de los informativos como herramienta de comunicación al servicio del Gobierno andaluz”, todo ello presidido por una “falta de rigor” que, a juicio de la plantilla de la RTVA, “compromete la veracidad de los espacios de noticias”, además de provocar un “flagrante desequilibrio informativo que merma el pluralismo y la imparcialidad”.Tras la lectura de la memoria anual que ha elaborado el Consejo Profesional, en la que se recogen reiterados incumplimientos por parte de la RTVA de los principios de independencia, imparcialidad, neutralidad, objetividad y pluralismo a los que obliga el Estatuto de Autonomía, la Ley de Creación de la RTVA y el Estatuto Profesional, la asamblea del CPPA decidió expresar su respaldo, de manera unánime, al Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión y a sus justas reivindicaciones, encaminadas a garantizar una información de calidad, imparcial, neutral y plural en la Radio y Televisión de Andalucía.