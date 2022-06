Córdoba afronta el inicio de la campaña de recogida del ajo con un descenso del 20% de la superficie cultivada

Comité Mixto de Frutas y Hortalizas

La provincia de Córdoba afronta ya el inicio de la campaña de la recogida del ajo con un descenso de la superficie cultivada del 20 por ciento, según las estimaciones que hizo públicas ayer la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) que, pese a esta disminución de la producción, mantiene su confianza en la calidad de la cosecha.El presidente de la Mesa Sectorial del Ajo de Asaja, el montalbeño Miguel del Pino, subrayó ayer que “la calidad va a ser buena porque afortunadamente no está lloviendo en la recolección, que es cuando la lluvia es peligrosa porque oscurece las capas del ajo y hay que venderlo como destrío, con un precio mucho más bajo que el habitual”.En relación con la campaña anterior, Asaja prevé una reducción de la producción como consecuencia de la reducción de superficie cultivada, si bien la calidad se mantendrá en parámetros similares, "aunque se observa un menor tamaño este año", en declaraciones de Miguel del Pino."En los años anteriores, la superficie de siembra se mantenía en 2.000 hectáreas pero, este año, se ha reducido, debido principalmente al miedo que los ajeros tenían a la ausencia de aguas en los pantanos y la poca seguridad que había de lluvia", apuntó.En este sentido, el presidente de la Sectorial del Ajo explicó que el ajo es un cultivo caro, con un coste por hectárea de unos 12.000 euros y, por eso, "es necesario asegurar el agua porque, si no se tiene, puede ser una ruina”. De este modo, según Miguel del Pino, "aunque el ajo precisa muy poca agua en relación con otros cultivos, la necesita en su momento y, si no la tiene, lógicamente habrá menos quilos y una menor calidad".Por otra parte, el pasado 31 de mayo se celebró en Lisboa el plenario del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, donde participó también Miguel del Pino como representante nacional del Ajo de Asaja y como uno de los representantes del Grupo de Contacto del Ajo.En esta reunión, en la que participaron los representantes de todos los grupos de contactos de los diferentes cultivos, también estuvieron presentes miembros de los ministerios de Agricultura de los países que forman este Comité Mixto de Frutas y Hortalizas, habiendo asistido el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda.Dentro del Grupo del Ajo, se trasladó la información sobre el desarrollo de la campaña en curso por países, junto con el análisis de la situación actual del mercado mundial y la previsión de cosecha para el año 2022.Las principales conclusiones del encuentro fueron la inquietud por el fuerte incremento de los costes de producción del ajo debido a la subida del precio de todos los insumos (carburantes, embalajes, fertilizantes y otros materiales), así como por la presión de las grandes empresas distribuidoras para no aumentar los precios al consumidor.Asimismo, se trasladó la "gran preocupación" del sector por la falta de materias activas autorizadas para luchar contra plagas y enfermedades. En este sentido, los participantes solicitaron a las administraciones que defiendan conjuntamente el mantenimiento de sustancias para las que no existan alternativas. Así, el fungicida Tebuconazol ha sido identificado por Italia, Francia y España como "esencial" para el tratamiento de la roya u óxido, una enfermedad causada por hongos que es muy común en las plantas.