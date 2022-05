Recortes Cero presenta candidatura en Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La coalición Recortes Cero presentó esta semana su candidatura a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio en diversos actos celebrados en las distintas provincias andaluzas. La candidata por Córdoba, María del Carmen Rodríguez, acudió al acto celebrado en la capital cordobesa acompañada de candidatos y simpatizantes.En su intervención, Rodríguez, remarcó que las listas de Recortes Cero las encabezan “ocho mujeres trabajadoras” y de muy distintos sectores y sensibilidades de izquierdas. “Somos sanitarias, cuidadoras, profesoras, farmacéuticas, estudiantes, trabajadoras, jubiladas… no somos políticos profesionales”, apuntó.La candidata también reivindicó que se presentan a las elecciones en toda Andalucía, partiendo de sus propias fuerzas, “sin aceptar ni un euro de los bancos ni de las subvenciones”. “Somos la otra izquierda andaluza, la que defiende que hay que redistribuir la riqueza, la que tiene una alternativa para salir de la crisis y crear empleo.”En este sentido, la candidata denunció que la crisis no puede volver a recaer en los bolsillos de la gente. “Nos oponemos a que la tengamos que pagar las trabajadoras, los autónomos, las pymes… pero también nos oponemos a que la paguen las empresas andaluzas. Andalucía es una tierra con enormes riquezas y recursos. No es cierto que no haya dinero, la cuestión es quién lo tiene. Por eso hay que redistribuir la riqueza, y que otra izquierda tenga voz en el Parlamento”, aseveró.El pasado martes, las candidaturas de la coalición electoral Recortes Cero fueron proclamadas en las ocho circunscripciones. La coalición se convierte así en una de las once candidaturas que se presenta en toda la Comunidad Autónoma, y una de las cinco alternativas de izquierdas.