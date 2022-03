Con la mirada perdida

Montilla C.F. 1--1 C.D. Alcalá

Cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria para el Montilla C.F. Los de Jesús Fernández, en un encuentro de más a menos, perdieron una oportunidad de oro para ampliar distancias con el descenso ante un rival de la zona baja de la clasificación como es el C.D. Alcalá. El plantel vinícola, falto de claridad en los metros finales y sin frescura en su juego, esto último sobre todo en el segundo acto, solo pudo alcanzar un empate que reduce su ventaja con los puestos de descenso, ahora a cinco puntos de distancia.El partido comenzó con las novedades de Pedro Rider bajo palos y Juanito en la zona de ataque. El resto del once titular era similar al usado por el técnico auriverde en Coria, encuentro en el que los montillanos, a pesar de la derrota, dieron una grata imagen. Con todo ello, el choque comenzó con un Montilla atrevido, merodeando la meta visitante y con varias oportunidades de cara a gol.A los 3 minutos, una jugada de Santi Vázquez habilitó la posibilidad de un disparo de Juanito que Juan, cancerbero foráneo, blocó con dificultades. Dos minutos después, los protagonistas se intercambiaron en sus funciones. Juanito daba un pase atrás que Santi, dentro del área, no pudo culminar al robarle el balón un rival cuando tenía todo a favor para anotar.La jugada acabó en córner, momento en el que los vinícolas sí fueron capaces de conseguir el primer tanto. Adri Delgado puso un balón medido al segundo para Soto, cabeceando el mediocentro el esférico que, tras estrellarse en el larguero, entró en la meta alcalareña.Este gol tempranero, de manera ilógica, hizo empeorar al cuadro local. Los auriverdes daban un paso atrás, dejaban construir su juego a un Alcalá que, poco a poco, fue tomando protagonismo en la contienda. En el ecuador del primer acto, los visitantes tenían su primera ocasión en un pase entre líneas que Leider, ante la presión de la defensa, no pudo culminar dentro del área chica.Instantes después, Iván mandó por encima del larguero un balón rechazado por la zaga local. Ya en la recta final, un centro de Lucas fue rematado por Pedro Jiménez de primeras, atrapando Pedro Rider por bajo. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con sensaciones contrariadas para un Montilla excesivamente tímido sobre el terreno de juego, mientras, el C.D. Alcalá no perdía la cara al encuentro a pesar de ir por debajo en el marcador.Tras el paso por vestuarios, el plantel vinícola quiso cerrar el encuentro en los minutos iniciales del segundo acto. Como ocurrió en la primera mitad, un arreón en su juego provocó varios acercamientos sobre la meta sevillana. La ocasión más clara ocurrió a los 50 minutos, con un toque de Adri Delgado prolongado por Luque y que dejó solo a Juanito en el mano a mano ante el cancerbero, estrellándose el disparo de éste en la base del poste izquierdo.La oportunidad desaprovechada volvió a ser el prólogo de un Montilla irreconocible. Un calco a lo visto en los primeros cuarenta y cinco minutos sobrevoló el Estadio Municipal. El Alcalá dio un paso adelante, vio como su rival no era capaz de construir juego alguno y poco a poco, fue probando suerte. Primero, los de Carlos Conejero mandaban un balón al larguero a los 65 minutos. Con anterioridad a ello, varios centros al área eran despejados por la defensa vinícola, sofocando el peligro de un cuadro visitante al alza.Con esta perspectiva, el tanto era cuestión de tiempo, alcanzándose la igualada a los 69 minutos. Un centro chut de Fernando se envenenó hasta colarse en la portería montillana. El empate a uno apenas cambió la dinámica del encuentro. El Montilla era un querer y no poder, con momentos de desconexión y sin frescura en las piernas para ganar los duelos individuales que se mostraban en el terreno de juego. Mientras, el C.D. Alcalá siguió fiel a su estilo en busca de la portería contraria.No obstante, las ocasiones fueron acercamientos aislados sin demasiado peligro. Debido a ello, el marcador no sufrió más variaciones y el empate final permite a los de Jesús Fernández sumar 38 puntos en su casillero, colocándose en séptima posición. La próxima cita para los auriverdes será este domingo, a mediodía, ante el Atco. Onubense, otro de los rivales que pelea por la permanencia en esta División de Honor.Pedro Rider, Pedro Caballero, Soto, Juanito, Adri Delgado, Luque, Santi Vázquez, Maleno, Alfonso Carraña, Javi Ruiz y Galisteo. También jugaron: Antonio Luque, José Carraña, Ezequiel, Chechu y Álex de la Cruz.Juan, Iván, Gonzalo, Duque, Álvaro Ortega, Quiñones, Leider, Jhonni, Pedro Jiménez, Lucas y Diego. También jugaron: Juan Carlos, Samu, José, Fernando y Cubiles.Soto (m. 6);Fernando (m. 69).Alejo Moya, Emilio José (Jaén). Amonestó por parte local a Maleno y Antonio Luque. En el bando visitante fue amonestado Leider.Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.