Aguas de Montilla elimina los productos fitosanitarios en la gestión de la EDAR para preservar los ecosistemas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, lleva este año por lema, con el objetivo de tomar conciencia sobre la importancia de protegerlas, ya que constituyen una base muy importante del suministro de agua potable y un recurso natural básico para la agricultura, la industria y todos los ecosistemas naturales. Un mensaje de concienciación al que se suma Aguas de Montilla –la empresa mixta integrada por el Ayuntamiento de Montilla e Hidralia que gestiona el ciclo integral del agua– que ha puesto en marcha diferentes iniciativas en este sentido.Así, Aguas de Montilla destaca que tiene entre sus prioridades la protección y gestión sostenible de este recurso. Por ello, entre otras acciones y dentro de su objetivo de protección de la biodiversidad, ha eliminado el uso de productos fitosanitarios en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, con el fin de que tales productos (como por ejemplo herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros) no lleguen a filtrarse a las aguas subterráneas y por lo tanto las puedan afectar en su calidad.Además, la eliminación de este tipo de productos en la gestión de la estación depuradora mejorará su entorno, ya que se ha demostrado que estos fitosanitarios son una de las principales causas de la perdida de insectos polinizadores, por lo que contribuye a la mejora de la biodiversidad.De esta manera, desde Aguas de Montilla ha optado por otras opciones que no genera impacto ambiental y que se basa en el uso de otros métodos sostenibles. Algunos de estos procedimientos son la aplicación de productos ecológicos no tóxicos y técnicas alternativas para el tratamiento de la planta, así como la gestión de sus espacios verdes.Por otro lado, continúa con su apuesta por para que la EDAR de Montilla, que trata un total de 1.258.849 m3 al año, se convierta en una biofactoría, que se caracteriza por su autosuficiencia energética, el residuo cero y la reutilización del 100 por cien del agua tratada, lo que sin duda aliviaría la presión que sienten los acuíferos por el uso de este recurso para tareas como por ejemplo el riego.Para avanzar en este camino Aguas de Montilla tiene diseñado un plan con diferentes pasos y actuaciones entre los que se encuentra su intención de aumentar su presencia en el proyecto, pasando de ser colaborador a socio de esta iniciativa en su segunda fase.utiliza el agua regenerada de la EDAR de Montilla para el riego del olivar, demostrando que los procesos de tratamientos de aguas residuales que se aplican por Aguas de Montilla no solo cumple con los parámetros de calidad para ser utilizadas como agua de riego para los olivos, sino que además aporta una serie de macronutrientes, que pueden reducir la necesidad de aplicaciones complementarias de abonos convencionales, así como disminuye el impacto a los acuíferos, al convertirse en una nueva fuente de riego agrícola.Además, en Montilla ya se reciclan los fangos generados en la EDAR para el abonado de campos de cultivos incidiendo en el concepto de Economía Circular y reduciendo los desperdicios que se producen en la planta, que aspira a reutilizar el 100 por cien de sus residuos.