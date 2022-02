Montilla será la línea de meta en la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a España

Todo sigue según lo previsto. La ciudad de Montilla se convertirá el próximo mes de septiembre en el punto que cierre la decimotercera etapa de la septuagésima edición de la Vuelta Ciclista a España. Se trata de una cita que se dio a conocer en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), en la última presentación de esta casi octogenaria carrera nacional. Además, al acto acudieron diferentes integrantes del equipo de gobierno montillano.El dos veces campeón de la Vuelta a España, Perico Delgado, fue quien se encargó de anunciar la noticia, destacando en ese momento el papel tan relevante que tendrá Montilla en este recorrido. El municipio ejercerá como zona de meta en un trayecto que contará con 170 kilómetros de distancia y cuya línea de salida está marcada en el pueblo malagueño de Ronda. La Campiña Sur se convierte así en el escenario que clausurará la carrera, ofreciendo para ello un trazado llano y de asfalto final pedregoso.La primera parte de la etapa conlleva una sucesión de tramos más escarpados, pero el resto se presenta prácticamente como una llanura. Ante este perfil, los corredores con mejores dotes para el esprint serán los verdaderos beneficiados. Los tres equipos más rápidos del curso pasado fueron Bahrain Victorious, Jumbo-Visma e Ineos Grenadiers, por lo que este año parten como favoritos para liderar llegadas como la que nos ocupa. Además, si las mejores casas de apuestas confirman el pronóstico, no sería de extrañar que ya empezaran a barajarse las primeras cuotas al respecto. Veremos qué sucede con la representación española; en 2021 tan sólo Enric Mas (Movistar Team) y David De La Cruz (Uae Team Emirates) lograron meterse entre los diez primeros puestos.En concreto, la idea que persigue la organización pasa por ubicar la línea de meta en las inmediaciones de la fortaleza medieval, un entorno que podría darle a este evento un toque de originalidad marca de la casa. Desde el consistorio local tienen claro que se trata de una ocasión que servirá para publicitar el encanto montillano de una manera profundamente mediática. En este sentido, Rafael Ángel Llamas, alcalde de la ciudad, considera que estamos ante una cita que va en consonancia con la promoción del patrimonio que se está haciendo desde la corporación.Además, cabe destacar que la fecha acordada para este cierre de etapa está marcada en el calendario justamente el día 2 de septiembre, por lo que coincide con la popular Fiesta de la Vendimia, con el correspondiente beneficio turístico y comercial que se desprende de la comunión dada entre ambas actividades. Además, la cobertura televisiva de Radio Televisión Española y de otras cadenas internacionales ofrecerán unos noventa minutos de retransmisión en la que el municipio será uno de los grandes protagonistas.Para hacer posible todo esto ha sido necesario destinar una partida presupuestaria de unos veinte mil euros, una cifra que no parece excesiva si tenemos en cuenta que se trata de una inversión que generará beneficios mayores. No en vano, los números que se manejan están claramente a favor, y es que sólo el volumen de acompañantes que viaja con cada equipo está por encima de las tres mil personas.De igual modo, con intención de enriquecer y aprovechar el evento, entre el ayuntamiento y la organización de La Vuelta están tratando de diseñar un plantel de actividades relacionadas con el ciclismo que pueda llevarse a cabo en Montilla a lo largo de los próximos meses. La idea pasa por desarrollar una programación de estas características que concluya con la línea de meta en el castillo.Desde el área de Deportes, Miguel Sánchez ha aclarado que el equipo técnico de la carrera se trasladó en su momento a la localidad para exponer el concepto de meta que se tenía en mente y estudiar el terreno in situ de cara a confirmar su idoneidad. Los especialistas estuvieron inspeccionando la zona y examinando minuciosamente el trazado de las calles y los accesos pertinentes para cerciorarse de que el itinerario cumple con los estándares de seguridad apropiados. Todo ello, claro está, de la mano de la concejalía, cuya propuesta de situar la llegada del recorrido en el entorno de los Graneros del Duque contó con el visto bueno de la organización.Uno de los detalles que hace singular a este final de la que será la decimotercera etapa radica en que Montilla se convertirá en el municipio más pequeño en asumir una llegada. Y no es esta precisamente una circunstancia sencilla de materializar, ya que los requisitos en materia de infraestructura no están al alcance de todos los enclaves. Asimismo, cabe destacar que este año será el primero en la historia de la Vuelta Ciclista a España en el que todas las provincias de Andalucía estarán incluidas en el recorrido. Los corredores atravesarán la comunidad de punta a punta, descubriendo con ello el atractivo que encierra esta parte del territorio nacional.