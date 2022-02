La sequía sitúa el campo en una situación "extrema"

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja-Córdoba), Ignacio Fernández de Mesa, ha insistido en la situación de "alerta extrema" que sufre la agricultura y la ganadería de la provincia cordobesa ante la falta de agua que se viene registrando en los últimos meses, con un descenso de hasta un 85 por ciento de las precipitaciones en el pasado mes de enero.Fernández de Mesa ha informado de la situación "preocupante" que atraviesan los cereales de invierno y las colzas de siembras de otoño, ya que se está viendo truncado su ciclo natural fisiológico en el cual ya se están viendo que las siembras se están secando. "Esta sequía ya está robando rendimiento a nuestros cultivos, los cuales tememos por su continuidad si la previsión meteorológica sigue igual”, ha señalado.En el caso de los hortícolas, ha insistido Fernández de Mesa, existe el problema de que “al no tener autorización para riegos, están al límite, y no se podrán sembrar; al igual que las explotaciones de arboleda que están en comunidades de regantes y no autorizan riegos ni tan solo de emergencia”.En cuanto a los cultivos de primavera, como es el girasol, en la provincia ya se está retrasando la fecha de siembra, poniendo en duda si se podrá sembrar este año, "por lo que, por ahora, el año agrícola se prevé pésimo" si las inclemencias meteorológicas continúan así.