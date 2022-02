IU insta a la sociedad a movilizarse contra los recortes en Sanidad y la nueva macroárea en el Sur de Córdoba

IU Montilla se ha sumado a la campaña impulsada por Unidas Podemos a nivel andaluz para rechazar los recortes en Sanidad que "el PP está llevando a cabo al frente de la Junta de Andalucía". Una movilización que, en el caso de la Campiña Sur Cordobesa, tendrá un matiz muy particular pues servirá, asimismo, para animar a la población a instar al Gobierno andaluz a dar un paso atrás en la creación de un macroárea para todo el sur de la provincia.El secretario general de IU en Montilla, Agustín García Romero, explicó durante la primera mesa informativa de esta campaña que el objetivo es que la ciudadanía sea consciente de la importancia de "defender la Sanidad pública y todos los servicios públicos desde el compromiso de cada uno de nosotros". "Es necesario que la gente se comprometa para luchar por el bienestar de la población a través de los servicios públicos", apuntó García Romero.Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla, Francisco Lucena, destacó que la creación de la nueva macroárea sanitaria para el sur de la provincia de Córdoba es una muestra de los recortes que el PP plantea en los servicios públicos pues "es una medida que va en contra de la ley, e incluso de su propio criterio, por lo que nos tememos que existen otros intereses detrás de esta medida"."La decisión de la Junta de Andalucía supone un agravio con toda la Campiña Sur pues somos el único hospital de nivel 4 que no será centro de referencia de un área sanitaria propia", recordó Lucena, quien animó a todos los vecinos de la comarca a participar en la movilización prevista para este martes, a las 11.00 de la mañana a las puertas del Hospital, "que debe ser la primera acción de inicio, pero hay que trabajar por una manifestación unitaria de toda la comarca para reclamar un área sanitaria propia".Por ello, el portavoz de IU alertó que "los servicios que se pierden tardan mucho en ser recuperados". "Los argumentos que se están utilizando, como que nuestro hospital no tiene UCI o que no es nivel 4, dado que no son ciertos, dejan ver que hay algo detrás que no se dice", apuntó Francisco Lucena, quien señaló que todo apunta a "que son piedrecitas" que marcan el camino hacia la privatización de servicios.