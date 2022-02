La televisión



La nevera



La lavadora



La secadora



El horno



Los acuarios



El lavavajillas



Los pequeños electrodomésticos



La vitrocerámica



Cuidado con la iluminación



Si quieres mejorar la eficiencia energética en tu hogar resulta fundamental conocer cuánta luz gastan tus electrodomésticos. A continuación te presentamos una completa guía para que puedas valorar cuánta luz gastan los electrodomésticos más comunes que tenemos en casa.Según varias encuestas y estudios realizados, los españoles pasan una media de cuatro horas diaria viendo la televisión, lo que se traduce en un consumo energético de un diez por ciento. Si quieres reducir este gasto puede ser recomendable desconectarlo cuando no lo estés utilizando en lugar de mantenerlo en "stand by".Del mismo modo, tal y como nos han explicado desde, la nevera es otro de los electrodomésticos que más consume, ya que nunca se puede desconectar si tenemos alimentos refrigerando.. Para poder reducir estos gastos es fundamental escoger neveras que cuenten con un etiquetado energético eficiente y que tengan incorporado también un sistema de potencia regulable.Por otro lado, la lavadora es también otro de los electrodomésticos que más consumen, según los expertos.. Además, el ochenta por ciento del gasto de energía de la lavadora tiene que ver con el calentamiento del agua, con lo que puede ser aconsejable como forma de ahorro el lavar la ropa a baja temperatura.Otro de los electrodomésticos que todos solemos tener en casa y que más consumen es la secadora.. Para conseguir reducirlo, los expertos recomiendan centrifugar la ropa antes de meterla en la secadora.Del mismo modo, otro de los electrodomésticos básicos que podemos encontrar en cualquier hogar en la zona de la cocina y que más consumen es el horno.. Sin duda es uno de los electrodomésticos que más gasta porque genera mucho calor. Si queremos ahorrar en este aspecto sería recomendable apagar el horno de manera completa para poder aprovechar el calor acumulado en los últimos minutos de cocción de cada receta, así como resulta totalmente evitable el abrir la puerta durante su uso.Aunque no son elementos que cuenten con presencia en todos los hogares, cabe incluirlos en esta recopilación porque el mantenimiento de los acuarios de gran tamaño con sus filtros e iluminación puede suponer un gran gasto anual a tener en cuenta. De esta manera, si queremos ahorrar en este aspecto sin renunciar a tener un acuario en casa, podemos valorar alternativas de peceras pequeñas como las que podemos encontrar en, ya que resultan mucho más eficientes y no suponen un gran gasto para el hogar.Si bien existen hogares en las que todavía se lava a mano, en la mayoría de hogares actuales es posible encontrar un lavavajillas en la zona de la cocina.. Como pasa con otros electrodomésticos, la mayoría de su gasto energético sucede durante el calentamiento del agua. De esta manera, usar los programas ECO, mantener el lavavajillas en un estado adecuado y limpiar los filtros serán puntos fundamentales a tener en cuenta para poder reducir sus costes.Asimismo, algunos pequeños electrodomésticos como las aspiradoras, el microondas, la cafetera o la plancha son algunos de los dispositivos del hogar que más consumo producen en total., y todos ellos sumados pueden llegar a representar hasta el treinta por ciento del gasto total de energía en una vivienda media. En este punto es interesante, como vemos en este, buscar opciones diferentes y alternativas y de bajo consumo para el tiempo de ocio, que nos permitan aprovecharlo al máximo sin que esto suponga un gran aumento en nuestra factura de la luz a final de mes.Otro de los electrodomésticos más comunes que tenemos en casa y que puede llegar a sumar bastante a la factura de la luz cada año es la vitrocerámica., de los fuegos que utilicemos y del tiempo que la vayamos a tener activa. Ahora bien, un consejo para el ahorro en este aspecto pasa por invertir en una vitrocerámica de inducción, ya que su consumo es casi del cincuenta por ciento menos en comparación con las vitrocerámicas tradicionales.Finalmente, también debemos tener en cuenta los gastos derivados de la iluminación.Las bombillas de bajo consumo son también una buena alternativa, ya que nos permiten lograr un ahorro del ochenta por ciento, pero si todavía no hemos actualizado nuestra iluminación lo mejor que podemos hacer es cambiarnos a las opciones LED.Del mismo modo, en la actualidad es posible programar la iluminación de manera eficiente para mantener la factura de la luz controlada en todo momento en cualquier época del año.