Todos a una por la creación de un área sanitaria propia

Todos a una. El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche de forma unánime una moción para reclamar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que reconsidere la creación de un área sanitaria propia para la Campiña Sur Cordobesa, con el Hospital de Montilla como centro de referencia, tras la integración de las extintas agencias públicas sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).La moción, promovida por los grupos municipales de PSOE e IU y apoyada por Partido Popular, Ciudadanos y los cuatro concejales no adscritos, insta a la Junta de Andalucía a impulsar la creación de un nuevo área sanitaria comarcal frente a la incorporación de los hospitales de Montilla y Puente Genil al área de gestión del Hospital Infanta Margarita de Cabra. "Es una macroárea que, consideramos, va a mermar la prestación de la sanidad para todo el sur de la provincia al sobrecargar este hospital", señaló el portavoz de PSOE, Manuel Carmona.En la misma línea, el portavoz de IU, Francisco Lucena, destacó que la creación de la actual macroárea de gestión es contrario a la Ley General de Sanidad 14/1986 al extender su acción a poblaciones superiores a los 250.000 habitantes. "No comprendemos, además, el agravio comparativo que se produce con respecto a otras zonas de similares características como es Andújar o la Costa del Sol, con poblaciones similares, y donde se han creado esas áreas", puntualizó.Asimismo, Lucena recordó que, bajo los mismos criterios que la moción reclama –la creación del área sanitaria de la Campiña Sur para mejorar la prestación del servicio a los ciudadanos, las condiciones de trabajo de los trabajadores y evitar la movilidad de los ciudadanos grandes distancias para acudir a un centro sanitario–, la propia Junta de Andalucía favoreció la división del área sanitaria existente en el Campo de Gibraltar en dos zonas de gestión en el año 2020.Con todo, si bien la moción contó con el apoyo unánime de toda la Corporación, el portavoz del PP, Javier Alférez, insistió en defender la integración de las agencias sanitarias en el SAS –aspecto que apoyaron todos los grupos– "con el objetivo de impulsar un modelo más eficaz"."No compartimos la visión apocalíptica de la moción sobre la decisión de unificar los servicios, pero estamos de acuerdo en que se inste a la Consejería a evaluar la creación de ese nuevo área sanitaria", apuntó el edil popular, que incluso solicitó la inclusión de una enmienda que reclamara la realización de una "evaluación y estudio de rigor" al respecto, y que fue rechazada por los grupos proponentes al entender que ya estaba recogida en la moción."Lo que pedimos es que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, escuche a los profesionales sanitarios, representados por sus organizaciones sindicales y a la población, representada por las alcaldías de los municipios afectados, y que se explique por qué este agravio comparativo con otras zonas de Andalucía", lamentó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien señaló que el titular de Salud ha "declinado" mantener un encuentro al respecto, "trasladando nuestra solicitud a la Delegación Provincial, que no tiene la capacidad de dar respuesta a esta demanda".