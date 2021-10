Mejoría insuficiente

El Montilla C.F. dio un pase adelante en su imagen, no obstante, esto no le sirvió para sacar algo positivo en La Algaba. En un partido en el que todo salió al revés para los intereses vinícolas, los de Jesús Fernández cayeron derrotados por tres tantos a cero. Los goles los puso el Atlético Algabeño, siendo las ocasiones y la posesión a cargo de los auriverdes.Así, el encuentro comenzó con varias novedades en el once inicial visitante. Javi Mesa, Manolete, Álex de la Cruz y Antonio Luque estrenaron titularidad. En el bando algabeño, Diego Tristán continuó con prácticamente el mismo bloque de anteriores encuentros. Con todo ello, la contienda comenzó con momentos de disputa y sin un dominador claro.Llegados al minuto 9 de encuentro, el plantel local se adelantó en el marcador. Un disparo cruzado de Víctor se estrelló en el palo, rebotando el esférico en el cuerpo del cancerbero Molero para finalizar el balón en el fondo de la red. Una situación desafortunada que sería el signo general del partido.El Montilla no bajo los brazos, buscó controlar el esférico y tuvo varios acercamientos con peligro, destacando un balón al palo de Manolete. Por desgracia para los montillanos, el gol no llegó y el Atlético Algabeño, en su segunda aproximación, puso tierra de por medio.