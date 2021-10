Los sindicatos mayoritarios de la Policía Local anuncian concentraciones para reclamar mejoras laborales

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Los dos sindicatos mayoritarios en el seno de la plantilla de la Policía Local de Montilla –CCOO y USPLM– han anunciado hace unos minutos que prevén iniciar una campaña de reivindicación en protesta por el incumplimiento del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, a su compromiso de mejoras laborales para este colectivo. A través de un comunicado, ambos sindicatos critican la actitud del primer edil que "toma a los miembros de esta plantilla por el pito del sereno".Según sostienen ambos sindicatos, el alcalde montillano no ha cumplido con su compromiso para crear una mesa general de cara a, no solo revisar los puestos de la Policía Local, sino también los índices correctores y otras reivindicaciones "que no han sido modificadas en más de 20 años"."Se han revisado puestos que eran mucho más apremiantes para el alcalde y para el equipo de gobierno, a la luz de las prisas con las que se debían aprobar las modificaciones, dejando a la Policía Local nuevamente en el ostracismo", lamentan desde USPLM y CCOO.Por ello, dado que las mejoras se han limitado, según los sindicatos, únicamente a parte de la relación de puestos de trabajo, se ha acordado realizar concentraciones en la vía pública, además de otras actuaciones, de las que se informará en los próximos días."Desde la Policía Local de Montilla no vamos a cejar en nuestro empeño de ofrecer el mejor servicio posible a nuestros y nuestras vecinas, pero tampoco vamos a consentir que se nos mienta descaradamente y se trivialice con nuestras familias", concluyen.