Salud programa una jornada de vacunación masiva sin cita en una docena de municipios del Área Sanitaria Sur

Población diana completa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Servicio Andaluz de Salud va a organizar jornadas masivas de vacunación sin cita en varios puntos de la geografía andaluza, entre ellos una docena de municipios del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, para facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que no hayan iniciado la pauta de inmunización, por lo que podrá acercarse a los puntos de vacunación habilitados y se le administrará la primera dosis. Las jornadas estarán abiertas a mayores de 16 años y se administrarán las vacunas de Moderna o Pfizer.En el caso del Área Córdoba Sur, las jornadas de vacunación masiva se desarrollarán desde el martes 17 hasta el viernes 20 de agosto, en las localidades de Lucena, Castro del Río, Aguilar de la Frontera, Rute, Benamejí, Montilla, Puente Genil, La Rambla, Fernán Núñez, Priego de Córdoba, Cabra y Baena.Así lo ha anunciado la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, quien ha destacado que "con esta medida, la Consejería de Salud y Familias continúa avanzando en la inmunización de la población andaluza, y cualquier residente en Andalucía mayor de 16 años que esté disfrutando de sus vacaciones en la comunidad y no haya iniciado la pauta de inmunización podrá acercarse a los puntos de vacunación habilitados y se le administrará la primera dosis". Estos usuarios serán atendidos sin necesidad de realizar trámites previos de petición de cita o desplazamiento temporal.Asimismo, el SAS celebrará jornadas masivas de vacunación sin cita en las zonas con mayor afluencia turística para facilitar la administración de la primera dosis a los residentes en Andalucía que se encuentran de vacaciones fuera de su domicilio habitual.Andalucía oferta ya la vacunación a toda la población diana con la apertura de petición de cita para primera dosis a los jóvenes de 12 a 14 años (nacidos en 2007, 2008 y aquellos que ya hayan cumplido los 12 años de edad). La gestión de autocitas va a buen ritmo en este grupo poblacional de menores de 16 años que seguirán vacunándose preferentemente en los centros de Atención Primaria.La petición de cita puede realizarse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+, a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Como novedad, a través de estas aplicaciones, las personas de entre 40 y 59 años que aún no hayan sido vacunadas podrán ahora solicitar su cita para la administración de su primera dosis y se le ofrecerá las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) en lugar de Janssen como hasta ahora.En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado 'Mis Citas'.Igualmente, se continúa avanzando con la vacunación de profesionales y jóvenes que salen en breve para trabajar o estudiar en el extranjero. En Andalucía, ya se han vacunado 10.718 mayores de 12 años que van a viajar al extranjero por estudios en próximas fechas, garantizando así su inmunización antes de salir al sitio de destino. Aquellos que aun no hayan recibido la vacunación pueden solicitar cita por los canales habituales.