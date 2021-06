Rafael Llamas (PSOE): "Montilla está en buena situación para afrontar la recuperación y continuar avanzando"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Rafael Llamas celebrará este 15 de junio sus dos años al frente del Ayuntamiento de Montilla con mayoría absoluta. En el ecuador del actual mandato municipal, marcado por las consecuencias socioeconómicas generadas por la pandemia del coronavirus, el primer edil montillano defiende que la ciudad se encuentra en "buena situación" para afrontar la recuperación.–Como alcalde, a la hora de hacer balance, la perspectiva que te otorga estar al frente del gobierno municipal hace ver la ejemplaridad de la ciudadanía montillana para hacer frente a una situación tan inesperada como difícil y dura, que seguimos padeciendo desde hace casi año y medio y que tanto daño nos sigue haciendo todavía. Ante esta pandemia por coronavirus que estamos sufriendo, y de la crisis económica que ha generado, Montilla en su conjunto ha demostrado que sabe ser solidaria, que tiene un fuerte sentimiento colectivo de unidad y de respeto, que es responsable y que cumple con sus compromisos.También, durante este tiempo, la Corporación Municipal de Montilla, con todos los grupos municipales que la integran, ha demostrado desde el primer momento que está a la altura de la sociedad montillana a la que representa. En este contexto, el equipo de gobierno municipal se ha centrado en dar respuestas a los nuevos problemas que la pandemia ha creado, al tiempo que ha llevado la gestión de todas las áreas municipales incrementando esfuerzo y recursos para minimizar en todo lo posible el impacto de esta crisis. Se han puesto en marcha los proyectos que desarrollan nuestra estrategia de ciudad y que están respaldados por fondos europeos.Esto le ha permitido a Montilla poder estar ahora en una buena situación para afrontar el nuevo reto de la recuperación, de esa remontada que nos ponga de nuevo y lo antes posible al ritmo de avance en el que estábamos antes de que se declarara el estado de pandemia.–La crisis por coronavirus no ha hecho que desde el gobierno municipal se renuncie a nada de lo que ya estaba proyectado ni que se haya dejado de trabajar en la dirección y el sentido que nos marcamos el 15 de junio de 2019. El modelo de ciudad al que la ciudadanía montillana dio su respaldo mayoritario sigue avanzando y el modelo de gestión municipal que refrendaron con su voto los montillanos y montillanas hace dos años se sigue manteniendo. De la misma forma, la cercanía del alcalde de Montilla a la gente, a la hora de atender sus problemas como ciudadanos, se mantiene como prioridad.Esto no ha sido obstáculo para incorporar a la gestión pública medidas y actuaciones de cara a atender nuevas necesidades que la crisis por coronavirus ha hecho urgentes y que, lógicamente, no se previeron a fecha de 15 de junio de 2019. Sin duda, este equipo de gobierno mantiene todos los proyectos que puso en marcha hace dos años y, de hecho, se están desarrollando en los plazos previstos, a pesar de todos los inconvenientes que están saliendo al paso y que vamos superando.—Montilla está en estos momentos iniciando la etapa de recuperación, de remontada de una crisis que es esencialmente económica y que exige poner en funcionamiento todos los recursos disponibles tanto desde la iniciativa pública como desde la iniciativa privada en una imprescindible colaboración y coordinación entre amabas. El impulso al tejido económico y productivo de Montilla, que es lo que genera empleo y bienestar social, es el único objetivo de este Gobierno municipal, de toda la Corporación municipal y también de toda la sociedad montillana.En este sentido, los Presupuestos Municipales para este 2021 se han elaborado de una manera plenamente participativa, con un criterio integrador y con el prioritario objetivo de impulsar con fortaleza la recuperación económica en Montilla y, paralelamente, incrementar la protección social para los montillanos y montillanas que se encuentran en situación más desfavorecida por culpa de la crisis.En la línea que todos nos hemos marcado en estos Presupuestos de 2021 es en la que el equipo de gobierno está trabajando, desarrollando proyectos, emprendiendo actuaciones y cumpliendo plazos. Siempre he estado convencido de que la mejor manera de hacer política es gestionar para cumplir con los compromisos adquiridos. Y para ello es importante escuchar, sumar fuerzas e incorporar las aportaciones que benefician a Montilla, independientemente de donde vengan. Así es como estamos actuando.—Por mi parte y por parte del equipo de gobierno, el consenso en el seno de la Corporación Municipal siempre ha estado y seguirá estando permanentemente como principio político y de gestión. Nadie debe olvidar que todas y cada una de las personas que ocupan su puesto de concejal en nuestro Ayuntamiento lo hacen en nombre y representación de la población de Montilla, por lo que las ideas y aportaciones de cada miembro de la Corporación merecen la misma consideración y respeto, sea cual sea el partido político al que pertenezcan. Mi deseo es que también se mantenga esta dinámica de consenso y colaboración por parte de los grupos municipales que están en la oposición y mi obligación es hacer todo lo posible para que así sea.—Actualmente, el grupo municipal socialista representa a la mayoría absoluta de la ciudadanía montillana y, en coherencia, asume la responsabilidad y el compromiso de cumplir con el encargo que los montillanos y montillanas encomendaron al Partido Socialista Obrero Español de gobernar en nuestro municipio. Así lo hizo durante el pasado mandato corporativo, con la representación que ostentaba, y tras la reválida en las últimas elecciones municipales, lo sigue haciendo.–Entiendo que en la actual distribución de escaños en el Pleno se ha visto reflejada la gestión llevada a cabo y la forma de trabajar del equipo durante el anterior mandato y es por ello que seguimos trabajando en la misma línea y agradeciendo la confianza que Montilla tiene depositada en este equipo de gobierno.