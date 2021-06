La campaña de bonos-comercio inicia la recta final de la primera fase con el 70% de los descuentos canjeados

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La nueva campaña de apoyo al comercio local puesta en marcha por el Ayuntamiento de Montilla, y gestionada por la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio de Montilla (AEACO), culminará el próximo 10 de julio la primera etapa de esta nueva iniciativa dirigida a incrementar el consumo en los establecimientos adheridos. A quince días de su conclusión, el 70 por ciento de los 500 bono-comercio repartidos ya han sido canjeados.Desde el pasado 14 de mayo, los vecinos de Montilla y la campiña pudieron retirar hasta 500 bonos en la sede de AEACO y el Centro de Iniciativas Empresariales. Dichos bonos, que fueron retirados en la primera semana de campaña, cuentan con dos tickets descuento, uno de 5 euros para usar en compras superiores a 20 euros y otro de 10 euros para usar en compras superiores a 40 euros.De esta forma, la iniciativa busca fomentar el consumo en los 66 establecimientos adheridos, a la vez que se bonifica la confianza depositada por los consumidores. Una edición que, según la organización, "se está caracterizando por una participación más repartida entre los diferentes comercios implicados, "por lo que el beneficio para el sector está siendo mucho mayor"."A través del sondeo realizado a los diferentes establecimientos, estimamos que se han canjeado aproximadamente un 70 por ciento del total de los bonos, pero aún quedan bastantes bonos por canjear, por eso no queremos que los montillanos desaprovechen esta oportunidad", indicó Ana Beatriz Jiménez, representante de AEACO.En este sentido, desde la asociación de comerciantes recuerdan que, una vez concluida la primera fase de la campaña el próximo 10 de julio, los bonos recogidos no podrán ser canjeados en ningún establecimiento, por lo que esos bonos quedarán inutilizados y no podrán ser utilizados tras esta fecha.