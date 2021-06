Javier Alférez (PP): "El equipo de gobierno no tiene proyectos, los que está ejecutando son heredados"

El próximo 15 de junio el actual mandato municipal alcanzará su ecuador. Dos años en los que, según actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla tras la salida de Inmaculada Luque del Grupo Municipal, Javier Alférez, Montilla no ha conseguido avanzar y "sigue estancada en todos los aspectos", por lo que aboga por impulsar el desarrollo industrial en la ciudad.—No podemos hacer un balance positivo de esta primera etapa pues partimos de que Montilla es uno de los municipios de la provincia de Córdoba con más carga fiscal sobre el ciudadano, y esto puede y tiene que cambiar. Sólo con el dinero en los bolsillos de particulares y empresas vendrá la recuperación económica y el desarrollo.Además, Montilla se encuentra estancada en todos los aspectos. El equipo de gobierno no tiene proyectos, los que está ejecutando son heredados o improvisados. A la vista está que hace cinco meses aprobamos los presupuestos y desde entonces se están modificando partidas de un lado para otro, todo se hace a la carrera y sin margen de tiempo; están continuamente contratando estudios a empresas para coger ideas y luego presentan planes para dejarlos en un cajón, estudios que además del coste que suponen, no dan solución a lo que realmente demandan nuestros vecinos y vecinas, y por supuesto, nuestros autónomos y pymes.—Los proyectos principales que desde el Partido Popular seguimos defendiendo son todos los que van encaminados al desarrollo industrial y económico, así como aquellos que traten de impulsar y potenciar sectores tan vitales en Montilla como son el sector comercio, turístico y agrícola.Cuando hablamos de proyectos nos referimos a la Ronda Norte; el polígono industrial Llanos del Cigarral; mejorar las infraestructuras, transporte y servicios; así como la accesibilidad y movilidad en el casco antiguo; potenciar el comercio de cercanía; llevar a cabo medidas de actuación para conseguir posicionar Montilla entre las principales poblaciones del interior de Andalucía con mayor interés turístico; y en cuanto a uno de los baluartes de nuestra ciudad, el sector agrícola, seguir trabajando en políticas que beneficien este importante sector.—Nosotros trabajamos en aportar y trasladar todas las propuestas y medidas reales que ayuden a la reactivación de la economía de Montilla. Somos conscientes y tenemos muy presente que, si sufre ese tejido productivo se cierran empresas, se reducen plantillas y se pierden puestos de trabajo con el consiguiente perjuicio para todos. Es por lo que hay que ayudar a estos “generadores” de empleo, y muy especialmente en las circunstancias actuales.Hay un tema muy preocupante que afecta nuestro crecimiento y a la vista de los datos no podemos seguir dándole de lado, tenemos que poner medidas para frenar la despoblación, desde 2008 hemos perdido unos 2.000 habitantes aproximadamente en Montilla.—No creo que se deba, es que se tiene que mantener el consenso que ha existido por primera vez con el equipo de gobierno para estos presupuestos de 2021. En este último año que está muy marcado por la pandemia de la covid-19, nuestro grupo ha demostrado total lealtad desde su inicio con la declaración del estado de alarma el pasado año, ayudando, aportando y presentado propuestas al plan de regeneración económica y medidas de carácter social.Siendo conscientes de la realidad excepcional que vivimos, nos hubiese gustado que medidas como el apoyo a PYMES y autónomos o la creación de una oficina de atención a los mismos, se hubiesen creado mucho antes y se hubiesen tenido en cuenta las medidas de reactivación económica más inmediatas que presentamos para paliar los efectos de la crisis en la que estamos inmersos.Sabemos que entre todos debemos superar esta crisis, una crisis que además de afectar a la salud también está afectando a la economía de todos, y especialmente a aquellos sectores más sensibles en estas circunstancias. Por ello, insisto, estamos para trabajar conjuntamente por nuestra Montilla y la dinámica tiene que ser esa.—Valoramos positivamente nuestro trabajo de oposición, ya que lo estamos ejerciendo con responsabilidad, rigor, lealtad y dedicación, tal y como en su día juramos. Seguimos teniendo contacto directo con nuestros vecinos, y por lo tanto, estamos al día de sus inquietudes, necesidades, problemas y propuestas.