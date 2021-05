IU renuncia a participar en las convocatorias de la Junta de Gobierno Local por "limitarse a salvar el expediente"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla ha hecho pública su renuncia a formar parte de la Junta de Gobierno Local del Consistorio al entender que la misma "se convoca únicamente para salvar el expediente y en contadas ocasiones", lo que desvirtúa su función como órgano de trabajo de los miembros de la Corporación local.Desde el grupo municipal recuerdan que, a raíz de la resolución de Alcaldía de junio de 2019, los grupos de la oposición Partido Popular e Izquierda Unida forman parte de esta Junta Local del Gobierno, cuya función es formular propuestas de actuación a los tenientes de alcalde y concejales delegados, además de aquellas actuaciones recogidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto, Ordenanzas Municipales y demás que las leyes le confieran."Desde Izquierda Unida entendemos que la Junta de Gobierno en estos dos años de mandato no está cumpliendo con los objetivos marcados ni con las sesiones previstas –al menos dos veces al mes–, pues solamente se ha reunido en 13 ocasiones, en sesiones de escasa duración, solamente con el objetivo de aprobar precios públicos", señala el grupo municipal a través de un comunicado.Una falta de interés que, según apunta IU, se refleja en la escasa asistencia por parte de los miembros del equipo de gobierno, e incluso del propio alcalde, Rafael Llamas. "Consideramos que no tiene sentido ni aportamos nada en una descafeinada Junta de Gobierno Local que se convoca únicamente para salvar el expediente y en contadas ocasiones, pero que realmente no se utiliza como el órgano de trabajo que debe ser", subraya el Grupo Municipal de IU.En este sentido, desde IU recuerdan su compromiso para con la ciudadanía de Montilla, aportando "nuestro trabajo, experiencia y propuestas en las distintas Comisiones y mesas de trabajo, siempre redundando en la mejora de la calidad de vida de las personas y el crecimiento de nuestra ciudad"