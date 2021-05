Comercio y hostelería reclaman la reactivación de las ayudas municipales frente a la crisis derivada del covid

Falta de información

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

A punto de iniciar el último mes del primer semestre del año, un periodo marcado por el cierre perimetral del municipio durante varias semanas y un estricto horario de apertura al público, los establecimientos de hostelería y comercios de Montilla reclaman la reactivación de las medidas de apoyo a dichos sectores planteadas dentro de los presupuestos municipales a través del llamado Fondo Covid, dotado con 100.000 euros.En este sentido, empresarios y emprendedores solicitan más información sobre las características que regirán dichas ayudas, a la vez que plantean que "puedan abarcar más sectores que el pasado año", ya que consideran que algunas actividades no tuvieron acogida en la anterior convocatoria. "El año 2021 ha sido igual de duro que 2020 y, sin embargo, esperamos desde hace meses que se pongan en marcha las ayudas", subrayaron.Una demanda que fue trasladada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Montilla, celebrado el pasado 5 de mayo, y que previsiblemente tendrá respuesta en los próximos días con la celebración de una Comisión de Comercio.El delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, adelantó aque el equipo de gobierno ya cuenta con una propuesta para las bases de la nueva convocatoria de ayudas que, entre otras novedades, plantea una modificación en el sistema de asignación "para reducir los trámites burocráticos", así como una revisión a las actividades subvencionables."Es cierto que en la primera convocatoria quedaron fuera actividades como los taxis o servicios culturales, que se pretenden recoger en estas bases", apuntó Carmona que, asimismo, indicó que la apuesta del equipo de gobierno ha sido "escalonar" las diferentes actuaciones dirigidas al apoyo del emprendimiento y la reactivación económica, con iniciativas como los Bonos Comercio, las becas deo la puesta a disposición de nuevos emprendedores de espacios deA las demandas de información sobre la futura convocatoria de ayudas a comercios, hostelería y otros servicios, también se han sumado en las últimas horas las quejas por la gestión que se viene desarrollando del programa de Bonos Comercio, una iniciativa que previsiblemente comenzó el pasado 14 de mayo y sobre la que, según los comercios, "aún no saben cómo proceder".En este sentido, el Grupo Municipal de Ciudadanos denunció, a través de un comunicado de prensa, que se ha hecho un reparto "desigual" de dichos bonos, "sin contar con comercios no asociados a AEACO –entidad gestora de la campaña–”."No es admisible que haya comercios que faciliten bonos a sus clientes y otros comercios no tengan noticias de su existencia, ni de cómo hacerlos llegar a su clientela", criticó el portavoz de la formación naranja, quien subrayó la necesidad de que en esta nueva edición los bonos "fluyan y reactiven el consumo".