CCOO denuncia el estado de abandono del Parque de Bomberos y reclama que se subsanen las deficiencias

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPPEI) de Córdoba ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentran los parques de bomberos de Montilla y Baena, una situación que el sindicato viene poniendo de relieve desde hace tiempo, y que fueron recogidos en un informe el pasado año.El secretario general de dicha sección sindical y presidente del comité de empresa del CPPEI, Antonio Mellado, recuerda que en febrero de 2020 CCOO registró varios informes detallados documentalmente, y complementados con imágenes del estado y las deficiencias que detectaron los delegados del sindicato en materia de prevención de riesgos laborales en los parques de bomberos de la provincia.Como recogía dicho informe, el parque de bomberos de Montilla lleva años sin reformar. "El mobiliario es muy anticuado, la maquinaria del gimnasio tiene más de 20 años, y los vestuarios y baños tienen una nula eficiencia energética", sostiene CCOO en dicho informe.Pero además, el sindicato denuncia que el cuadro general eléctrico no tiene toma de tierra y las salas habilitadas para servir de almacén se encuentran sobrecargadas de desechos de bombas contra incendios, o material de albañilería.No acaban ahí las deficiencias de este parque según CCOO. La entrada a la cochera, en donde hay tuberías "con pérdidas continuas de agua", tiene un hundimiento en el suelo por lo que la suspensión de los vehículos sufren constantemente por el volumen de entradas y salidas y la azotea carece de barandilla y los huecos para prácticas están sin señalizar.Asimismo, señalan que la situación del parque de bomberos de Baena no es mucho mejor. Así, CCOO asegura que hay sobrecarga en la instalación eléctrica, con ladrones y alargaderas; goteras por todas las cocheras y en zonas interiores como el dormitorio."En el vestuario se usa una de las duchas para la lavadora, dejándola inutilizada, las puertas de madera están descuadradas y sin cierres, la iluminación es escasa, hay malos olores por todo el centro de trabajo y la valla trasera que cierra el parque, remendada a medias, se ha vuelto a romper", puntualizan.Asimismo, recuerdan que el depósito de gasoil no está hermetizado y que los vehículos son obsoletos. Además, CCOO viene demandando desde hace años la construcción de una torre de prácticas en este parque, fundamental para el entrenamiento de los bomberos."De todo esto tienen constancia el presidente del Consorcio, el gerente y director técnico desde hace más de un año, pues los escritos registrados por los delegados van dirigidos a todos ellos", lamenta Mellado. Por ello, CCOO advierte que, de continuar la situación actual de abandono, dará traslado a la Inspección de Trabajo para que constate los estados actuales y emplace al Consorcio a subsanar las múltiples deficiencias que registran estos parques y que ponen en peligro la salud y la integridad del personal.