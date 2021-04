Los voluntarios de Cruz Roja acompañan a cerca de 300 mayores a vacunarse frente al covid en la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Casi 300 personas mayores de la provincia ha sido acompañadas en los dos últimos meses por voluntariado de Cruz Roja para vacunarse contra la covid-19. Dicho servicio, que no tiene ningún coste para el ciudadano, se ofrece desde mediados de febrero a personas con más de 65 años que tienen dificultades para desplazarse al punto de vacunación tanto en la capital como en otros cuatro municipios cordobeses: Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Montilla y Priego de Córdoba.El grueso de los acompañamientos hasta la fecha se concentran en Córdoba, con 150 traslados; y en Hinojosa del Duque –donde colabora con Cruz Roja el Ayuntamiento de la localidad-, con 115, siendo más esporádicas las intervenciones en Montilla, con 16; Pozoblanco (12); y Priego de Córdoba, con 4 personas acompañadas.Gracias a este operativo, todos aquellos ciudadanos de más de 65 años que lo necesiten disponen de un vehículo que los transporta desde su domicilio o desde el lugar que ellos indiquen hasta el punto de vacunación, y posteriormente los lleva de regreso a su vivienda.“Aunque el proceso de vacunación va avanzando y las personas de más edad ya están en un porcentaje cada vez más alto vacunadas, por ahora seguiremos ofreciendo este servicio, ya que no podemos permitir que ninguna persona mayor se quede sin vacunar por no tener medios para acudir al punto de vacunación”, explica María Torralbo, responsable provincial del Programa de Mayores de Cruz Roja.Asimismo, la institución humanitaria mantiene activa una campaña en la que, a través de redes sociales y llamadas telefónicas, trata de despejar cualquier duda que pueda existir en torno a la vacuna, y contribuir de este modo también a la vacunación masiva.Bajo el lema, la campaña se compone de distintos materiales (vídeos, infografías, píldora formativa…) con los que se pretende reforzar los mensajes que se transmiten desde el Ministerio de Sanidad sobre cuestiones tales como los beneficios de la vacunación, su seguridad y eficacia, cuándo y dónde vacunarse o la importancia de seguir manteniendo las medidas preventivas.