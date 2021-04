La Junta comienza a vacunar esta semana en el Área Sanitaria Córdoba Sur a mayores de 79, 78 y 77 años

Teléfonos vacunación mayores de 80

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Junta de Andalucía comenzó ayer en las diferentes áreas sanitarias de la provincia de Córdoba la vacunación a los mayores de 79, 78 y 77 años –nacidos en 1942, 1943 y 1944– con cita previa, que están dando los profesionales desde los centros de salud de referencia, mediante llamada telefónica que se recibirá del teléfono 955 800 008. Este grupo de edad será inoculado con la vacuna de Pfizer y recibirán la segunda dosis en 21 días.En este sentido, la delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, agradeció el gran esfuerzo organizativo de los distritos y áreas sanitarias de la provincia de Córdoba “para vacunar a toda la población a medida que se va avanzando en el plan de vacunación y a medida que se va disponiendo de las dosis necesarias". "El engranaje profesional para afrontar la inmunización de las personas está plenamente operativo, sólo es necesario que nos lleguen las dosis suficientes para poder hacerlo”, aseveró.En esta línea, María Jesús Botella reiteró su agradecimiento al trabajo que “está realizando el personal sanitario y no sanitario en la organización, logística y gestión del plan de vacunación para que todo transcurra sin incidencias y se logre el objetivo final común que es inmunizar a la población cuanto antes”.Por distritos, la vacunación de este tramo etario se está llevando a cabo en el Distrito Córdoba a partir de hoy en los centros cívicos de la capital cordobesa de Fuensanta, Poniente Sur, Vallehermoso, Norte, Levante y Lepanto en horario de mañana y tarde, vacunación que también tendrá lugar en los puntos fijos de las Urgencias Extrahospitalarias de Carlos Castilla del Pino y Sector Sur, en horario de mañana.En el Área Sanitaria Sur de Córdoba también inició ayer la vacunación de este tramo etario en los 12 puntos de vacunación, que se prolongará hasta el viernes; y en el Área Sanitaria Norte de Córdoba desde hoy y hasta el próximo viernes 9 de abril se vacunará a este grupo de edad en Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Hinojosa del Duque y Peñarroya Pueblonuevo.En el Distrito Guadalquivir se vacunará este tramo etario en las cabeceras de zona básica del Distrito Guadalquivir, en los puntos de vacunación de Bujalance, Villaviciosa, Fuente Palmera; La Carlota; Montoro; Palma del Río y Posadas.Además, de forma paralela al proceso de vacunación a las personas de entre 79 y 77 años, los profesionales de enfermería continúan esta semana en toda la provincia con la inoculación a domicilio de los pacientes inmovilizados, administrando primeras y segundas dosis.En relación a la población menor de 65 años con la vacuna de AstraZeneca en Distrito Córdoba se continuará con la vacunación de la población menor de 65 años en los centros de salud de Sector Sur, Córdoba Centro, Poniente y Carlos Castilla del Pino el sábado 10 de abril y en el Distrito Guadalquivir se vacunará durante toda la semana hasta el sábado a las personas de este tramo de edad en los puntos de Montoro, Fuente Palmera, Posadas, Bujalance, La Sierra (Villaviciosa) y Palma del Río.En el Área Sanitaria Norte de Córdoba, se vacunará a la población menor de 65 años hasta el jueves en el autovacunas de Peñarroya Pueblonuevo, y mañana 6 de abril se vacunará esta población en Pozoblanco, Villanueva de Córdoba e Hinojosa del Duque.Además, ya están activados en las áreas y distritos de la provincia teléfonos para resolver dudas de las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamados a vacunar. En este sentido, la delegada territorial señaló que “con estas líneas, que se atienden desde cada centro tras realizar un refuerzo específico para este fin, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo y garantizar la vacunación de todos los mayores”.Así, según explicó María Jesús Botella, “en caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etcétera, desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación”.En el distrito Córdoba y Guadalquivir en el teléfono 957354277 en horario de 13.00 a 15.00 de la tarde de lunes a viernes o bien a través del correo electrónico vacunas.dcorgua.sspa@juntadeandalucia.es ; en el Área Sanitaria Sur de Córdoba en el 608350987 de 08.00 a 15.00 de lunes a viernes; y en el Área Sanitaria Norte de Córdoba se puede notificar poral Canal Ciudadano en el 690 163 224 o contando directamente con su centro de salud.