Una experta destaca que la endometriosis es “la gran desconocida” en la salud femenina pese a su incidencia

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La endometriosis es "la gran desconocida" entre las enfermedades que afectan a las mujeres, a pesar de su alta prevalencia, ya que se trata de una patología que afecta a alrededor del 20 por ciento de las mujeres, aunque esta cifra es difícil de estimar debido a la “normalización de los síntomas que presentan las pacientes y que no incitan a estudiarse en muchos casos”, según ha indicado la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba, Esther Velasco.La ginecóloga ha explicado que el Día Mundial de la Endometriosis, que se celebró ayer, debe servir para llamar la atención sobre una enfermedad muy frecuente pero que pasa desapercibida en muchos casos “debido a que en sus fases iniciales podemos encontrarnos con resultados negativos en las pruebas que se realizan, o porque los síntomas tienden a considerarse como algo normal”.La endometriosis es una enfermedad inflamatoria relacionada con la menstruación que empieza desde la primera regla hasta la menopausia, causando lesiones en la pelvis, que se van agravando con el tiempo. Sus síntomas más frecuentes son la dismenorrea asociada o no a reglas abundantes, aparte de otros menos frecuentes (síntomas de cólicos, diarreas o estreñimiento), que siempre se ven aumentados durante la menstruación.La doctora Velasco ha destacado que pese a la alta incidencia de la enfermedad, no existe un tratamiento que la cure de manera definitiva, los existentes van dirigidos a aliviar los síntomas de la paciente y mejorar su calidad de vida. Así, para tratar esta enfermedad existen opciones tanto médicas como quirúrgicas en función de la situación de la mujer (si tiene hijos o no, si planea tenerlos, o si está realizando de técnicas de reproducción). Los tratamientos médicos más usuales son los que controlan las hormonas, y los dietéticos encaminados a disminuir la inflamación. La cirugía se emplea en caso de resistencia a estos tratamientos o en los casos en los que se han formado nódulos.Es importante resaltar, según la ginecóloga, que la endometriosis influye de una manera muy negativa en la calidad de vida de las pacientes afectando con el tiempo a todas las esferas de la mujer, incluyendo la laboral, de pareja, de madre, entre otras, y llegando a ser incapacitante. Además, las pacientes suelen sentir incomprensión en su entorno “que les ocasiona gran desazón”.La doctora Velasco ha insistido en que la regla no debe doler, “no se debe normalizar el dolor asociado a la menstruación porque puede haber un problema detrás y no hay que aguantar una regla dolorosa, así que es importante visibilizar la endometriosis y conseguir que sea más conocida y esté más reconocida por la sociedad”.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.