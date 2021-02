Una de cal y otra de arena para el Montilla Circus en la primera jornada de la Liga Andaluza de Football Flag

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA CIRCUS

Tras casi un año de parón por la pandemia, el Fútbol Americano Flag ha vuelto este fin de semana a Andalucía con el inicio de la quinta liga andaluza. Los chicos de Montilla Circus se calzaron de nuevo las botas para intentar conquistarla pese a las bajas de José Sánchez y Alejo Gago, dos piezas importantes en ataque y defensa, que obligó al equipo a realizar un esfuerzo físico extra en los dos primeros partidos disputados.El primer partido no pudo haber empezado mejor pues, en la primera jugada, un pase largo de Nico López a Nico Lucero en la zona de tres cuartos de campo, este llevó el balón a lapara poner el primery, por tanto, los primeros 6 puntos de la temporada en el marcador.El equipo de Mairena reaccionó rápido y consiguió dosen sus primeras posesiones, pero falló en sus conversiones, por lo que puso el marcador 7-12 al acabar la primera parte. En la reanudación una intercepción de Nico Lucero frenó el ataque de Blue Devils y dio alas a Circus para meterse de nuevo en el partido.Una gran gestión del ataque por parte del quarterback Nico López acabó en anotaciones de Manolo Yáñez por partida doble y Felipe Portero. Ya prácticamente sin tiempo en el marcador, Blue Devils anotó el 28-18 final en el marcador.En el segundo partido, contra los anfitriones de esta primera jornada de la Liga Andaluza, celebrada en Fuengirola, el equipo montillano notó el esfuerzo realizado en el primero encuentro y el equipo no pudo sacar todo su potencial a relucir. Pese a empezar el partido con una buena ventaja de 13 puntos, un gran ataque por parte de Fuengirola Potros fue recortando distancias hasta igualar el marcador nada más empezar la segunda parte.La lluvia fue determinante en la reanudación pues las jugadas no se podían realizar con fluidez. Pese a ello una anotación de Manolo Yáñez a falta de 3 minutos ponía el resultado 13-19. Tocaba darlo todo en defensa pero el cansancio ya hacía mella. Esto fue visto por el atlético y jovende Potros que con certeros pases, pese a las condiciones climatológicas, llevó a su equipo a poner el definitivo 20-19 en el marcador a falta de 50 segundos para terminar.De esta forma, es el momento para que el Montilla Circus corrija fallos y mejore en algunas facetas del juego de cara a los próximos partidos. En concreto, el equipo montillano se enfrentará el próximo 7 de marzo a Sevilla Linces en Mairena, así como al Blue Devils.