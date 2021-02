Mercedes Obies | Esencia

MERCEDES OBIES

Vivo el momento, el aquí y ahora. “El más tarde” lo tengo muy lejos. Tanto, que casi ni lo siento. Creo que tengo suerte. Después de tanto caos he aprendido lo más guay de todo esto: de reírme a carcajadas, de bailar en mitad de la calle. Me da igual el qué dirán, cómo me miren y cómo piensen sobre mi forma de vivir esta vida. Mi vida.Voy pisando sin saber si es suelo estable, pero no me detengo y sigo avanzando. Por mí y por todo lo que me queda. Porque sí, porque sé más que de sobra que no todos los pasos serán firmes y seguros. La mayoría de ellos me harán tambalearme e incluso caer. Puede que me haga daño, que lleguen esos días en los que me cuestione todo y no vea sentido a nada; y otros en los que sienta que me como el mundo de un solo bocado. Puede ser todo lo que te permites vivir.Si me caigo, puedo recomponerme de nuevo y conocer todo lo que estaba tan dentro de mí. A veces necesitamos equivocarnos, rompernos, perdernos, para ver todo lo que podemos llegar a hacer, conseguir, aprender. Por eso, disfruta. Sé tu mejor versión, saca toda la plenitud de tu esencia. El tiempo vivido jamás volverá, la vida es ahora. ¿Disfrutamos?