Cómo cambiará la estética del futbol sin el patrocinio de casas de apuestas

Cómo funcionan las casas de apuestas en España



Las modificaciones en la publicidad



Repercusiones en el mundo del fútbol



No más figuras en públicas en comerciales



Es un tiempo de cambios para las reglamentaciones que atañen a la industria del juego. Estas modificaciones no solo alcanzan a los propios operadores de apuestas, sino también a los sectores vinculados con ella. Es que ante la expansión masiva de las plataformas de juego online, sus conexiones con otras áreas también se han incrementado.Las nuevas reglas tienen que ver con el alcance del juego en la sociedad. La perspectiva del gobierno nacional es muy crítica sobre este asunto y sus esfuerzos han estado orientados a minimizar el impacto de las apuestas en los sectores más vulnerables.Así pues, desde fines del año pasado están listas las medidas que harán que las principales casas de apuestas se ausenten de sus espacios patrocinados. ¿Afectará esto al fútbol? En este artículo te lo contamos.Para operar en territorio español, las casas de apuestas deben contar con la licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Esta organización pertenece al Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, desde donde se planean las medidas relevantes para el sector. Puedes conocer las casas de apuestas deportivas habilitadas visitandoEstas licencias dan fe sobre la seguridad de los sistemas informáticos y la transparencia de los juegos. Solo aquellos operadores que cuentan con el sello de la DGOJ dan muestras de credibilidad y confianza. Este es una auténtica distinción del país, donde se puede reconocer fácilmente a las casas de apuestas legales de las que no están reguladas.Para jugar en una casa de apuestas online, es necesario ser mayor de edad. Esta también es una de las preocupaciones del gobierno: mantener a los menores alejados de las apuestas. El otro requisito es no haber sido excluido del juego.Ante el crecimiento de este rubro, se volvió muy común encontrar sus publicidades en múltiples medios. No obstante, el gobierno comenzó a regular esto desde hace tiempo. El año pasado, por ejemplo, se redujo la franja horaria para las publicidades de apuestas deportivas en radio, que pasó a ser de la 1 a las 5 de la mañana.También se prohibió la publicidad de casas de apuestas en complejos deportivos donde entrenaran menores de edad. Algunos predios demoraron en adecuarse a la medida y fueron clausurados por las autoridades. Pero ese era solo el inicio.Las restricciones realmente decisivas se verán a partir de este año y tendrán que ver con la publicidad en medios de comunicación y en atuendos deportivos oficiales. Los nombres de las casas de apuestas ya no podrán aparecer en camisetas de fútbol ni en estadios.A través deldel pasado mes de noviembre, el gobierno buscará restringir la publicidad de las casas de apuestas. Esto implica numerosas modificaciones que alcanzarán alEn la Liga española, son muchos los equipos que tienen a una casas de apuestas como patrocinador principal. Entre ellos se cuentan Valencia CF, Sevilla FC, Club Atlético Osasuna, Levante UD, Real Betis, Deportivo Alavés, Granada CF y Cádiz CF. Otros equipos reciben un patrocinio secundario, como Athletic Club, FC Barcelona, RC Celta de Vigo, Elche CF, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid, y Villarreal CF. Apenas cinco equipo no tienen ningún vínculo comercial con la industria del juego: SD Eibar, Getafe CF, SD Huesca, Real Sociedad y Real Valladolid.Algunos clubes han sostenido que este cambio puede llevar a su bancarrota, aunque seguramente esta situación podrá ser evitada. De hecho, las instituciones deportivas tienen un plazo que va hasta agosto de este año para regularizar su situación. Al comienzo de esta disputa habían pedido una prórroga de tres años para realizar los cambios, pero fue rechazada.Otro de los puntos que modificará sensiblemente la publicidad de las casas de apuestas es que no se podrá contratar a figuras públicas, en particular a deportistas en actividad. La idea es que el público no realice asociaciones automáticas entre las apuestas y el éxito.La presencia de jugadores de fútbol o deportistas consagrados en los anuncios televisivos les da a las casas de apuestas un prestigio instantáneo. La presencia de alguna personalidad reconocida en tales casos atrae aún más a la audiencia y siembra expectativas sobre el operador de apuestas.Con la nueva reglamentación, ya no nos encontraremos a Gerard Piqué en publicidades de póker. Sin dudas, ese será apenas un cambio mínimo en comparación con los grandes desafíos en materia de patrocinio que se vienen por delante.