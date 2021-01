La Policía Local levanta hasta 46 actas de denuncia por no cumplir las medidas anticovid durante el último mes

Así las cosas, cabe recordar que las últimas estadísticas de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía dejan un crecimiento palpable de la incidencia acumulada de contagios positivos en covid-19, en concreto, con una tasa actual de 822,4 casos por cada 100.000 habitantes. Una situación que ha hecho que, desde este miércoles, el municipio esté en el nivel 4 Grado 1 de alerta sanitaria, procediéndose así al cierre perimetral de Montilla hasta el próximo 10 de febrero.



Desde el Ayuntamiento montillano se reconoce el esfuerzo de la inmensa mayoría de la ciudadanía por cumplir con las medidas vigentes, al tiempo que ha vuelto a hacer un llamamiento para continuar con ese compromiso personal y colectivo en lo referente a cumplir de manera estricta las medidas de prevención, tales como el uso de mascarilla, la higiene y el distanciamiento social, así como el cumplimiento del toque de queda, que cabe recordar que actualmente está comprendido entre las 22.00 de la noche y las 06.00 de la mañana.



Medidas anticovid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Junto a la obligación de utilizar mascarilla en cualquier espacio público, y la recomendación de mantener la distancia de seguridad, así como el lavado frecuente de manos, los vecinos de Montilla –al igual que el resto de municipios andaluces con una tasa superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes– no podrán salir de sus términos municipales si no es por una causa justificada.Así, el decreto establece como motivos para poder y salir de estos municipios la asistencia a centros y servicios sanitarios; a centros educativos; retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales renovaciones de permisos y documentación oficial; o realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables, entre otros.Asimismo, la alerta decretada por el Gobierno andaluz limita la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público o privado, tanto cerrados como al aire libre, a un máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes.Por su parte, las reuniones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que no se supere el treinta por ciento de su aforo. Con respecto a la celebración de banquetes, el aforo se limita a 30 personas en el interior, y un máximo de 50 en el exterior, siempre que no se supere el 30 por ciento del aforo máximo de dichas instalaciones.En el caso de la hostelería y restauración, las limitaciones se sitúan en un 30 por ciento del aforo en el interior, y un 75 por ciento en terrazas. Limitaciones que se sitúan en un 40 por ciento para gimnasios, mientras que las competiciones, eventos deportivos y entrenamientos, se desarrollarán sin espectadores.Para los establecimientos comerciales, el aforo máximo establecido es del 50 por ciento de la capacidad de las instalaciones, cumpliendo con la distancia de seguridad, mientras que para cines, teatros y auditorios se limita al 40 por ciento del aforo, con 200 personas en interior y 300 en exterior.En el caso del transporte público no se podrá superar el 50 por ciento de la capacidad de viajeros de pie, y se mantendrá un asiento de separación entre viajeros. Por su parte, en el caso de transporte privado se establece un límite de dos personas por fila de asientos, sin ocupar el del copiloto.En el caso de actividades de bajo riesgo, como actividades ambientales, el decreto de la Junta establece un máximo de diez personas al aire libre. Por su parte, las áreas de juego infantiles y zonas biosaludables quedarán cerradas, si bien los parques estarán abiertos al público, limitando a cuatro las reuniones de personas.