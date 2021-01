Ciudadanos aplaude la incorporación de sus propuestas a las cuentas municipales por valor de 300.000 euros

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Montilla ha mostrado su satisfacción por la incorporación de tres de sus propuestas al borrador de los presupuestos municipales para este año, que se debatirán esta noche en una sesión extraordinaria prevista para las 20.30 de la tarde. La creación de un fondo covid, junto con la reactivación del Plan Municipal de Rehabilitación de Vivienda y la puesta en marcha de un plan de transformación de los antiguos depósitos de agua de la calle Juan Colín, supondrán una inversión cercana a los 300.000 euros."Ciudadanos vamos a respaldar estas cuentas municipales porque consideramos que a través de las enmiendas que se han incluido se va a poder apoyar a las familias, las pymes y los autónomos en las necesidades que puedan surgir, especialmente cuando la pandemia vuelve a azotar a Montilla", ha destacado el portavoz del grupo, Sergio Urbano, en una rueda de prensa celebrada telemáticamente.En este sentido, Urbano ha destacado la apuesta de su formación por conseguir "consenso y unidad" por parte de todos los grupos municipales de cara a afrontar la delicada situación socio-económica derivada de la pandemia y que, como ha apuntado, ha permitido la inclusión de sus propuestas. "Es un presupuesto que debe favorecer la recuperación y hacerlo, como hemos repetido desde octubre, desde el consenso", ha subrayado.Por ello, "con el objetivo de dar respuesta a las demandas de los vecinos y empresas", Ciudadanos ha abogado por afianzar las medidas de emergencia frente al coronavirus puestas en marcha a lo largo de 2020, a la vez que se crea un fondo covid de 300.000 euros para atender a las posibles necesidades que surjan.Junto a ello, se reactivará el Plan Municipal de Rehabilitación de Vivienda, tras quedar en el aire el pasado año, que pretende apoyar a las familias con más necesidades a la hora de acometer actuaciones de accesibilidad en sus viviendas. Una actuación que contará con una partida de 30.000 euros "y que complementará a las ayudas impulsadas por la Junta de Andalucía".Finalmente, la tercera propuesta de Ciudadanos que se verá recogida en los presupuestos municipales de 2021 será la puesta en marcha de un plan de transformación de los antiguos depósitos de agua de la calle Juan Colín, de cara a su desarrollo como un nuevo espacio de esparcimiento para los ciudadanos, una actuación para la que Urbano solicita "la participación de los vecinos de la zona".Por otro lado, respecto a la postura anunciada hace unas semanas por Ciudadanos respecto a la rehabilitación de El Parador, la instalación de un nuevo césped en el Estadio Municipal o la adquisición de un autobús urbano, Urbano ha señalado que "no nos oponemos a ello, pero consideramos que no es el momento idóneo para desarrollarlo, más con cargo a un préstamo financiero". "Creemos que es el momento para priorizar la recuperación y no endeudarnos porque habrá que hacerle frente a esos gastos en el futuro", ha apuntado.En este sentido, respecto a El Parador, el portavoz de Ciudadanos ha lamentado que su situación es "casi irrecuperable", de ahí su postura sobre la idoneidad de destinar más de 400.000 euros en "un año tan complicado", una postura que reitera en el caso de la instalación de un nuevo césped en el campo de fútbol. Mientras tanto, en el caso de la compra de un autobús urbano, Ciudadanos ha señalado que existen otras fórmulas para poder contar con un nuevo vehículo en la ciudad, como es el pliego de condiciones para la explotación del servicio.